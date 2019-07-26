Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%

Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Выручка составила 41,4 млрд руб., говорится в сообщении компании. Чистая прибыль выросла на 31%, до 6,9 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA без учета показателей «Яндекс.Маркета» вырос на 48% и составил 13,1 млрд руб.

Компания повышает прогноз роста выручки за 2019 год без учета показателей «Яндекс.Маркета» до 32–36%.

«Наша выручка растет более чем на 40% год к году уже пятый квартал подряд. Многолетние инвестиции позволили нам выстроить надежную экосистему, которая обеспечивает быстрый рост как давно существующих, так и новых бизнесов»,— приводятся в сообщении слова руководителя группы компаний «Яндекса» Аркадия Воложа.