ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — с 7,5% до 7,25% годовых. Понижение ставки произошло второй раз за год.

«Продолжается замедление инфляции. Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России»,— говорится в сообщении регулятора. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года с учетом проводимой денежно-кредитной политики.

Кроме того, регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки на ближайшем совете директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года. «Годовой темп прироста потребительских цен в июне снизился до 4,7% (с 5,1% в мае) и, по оценке на 22 июля, составил около 4,6%»,— сообщил ЦБ. Отмечается, что сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса.

Также продолжили смягчаться и денежно-кредитные условия с момента предыдущего заседания совета директоров. «Этому в том числе способствовали изменение ожиданий участников финансового рынка относительно траектории ключевой ставки Банка России, а также пересмотр вниз ожидаемых траекторий процентных ставок в США и еврозоне»,— подчеркнул регулятор.

По данным ЦБ, в июне продолжился рост кредитования реального сектора на фоне смягчения денежно-кредитных условий. Годовой темп прироста кредитов нефинансовым организациям достиг максимума с 2015 года, а прирост физлица стабилизировался после увеличения в предыдущие месяцы.

Следующее заседание совета директоров состоится 6 сентября. Тогда же пройдет пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Последние два заседания в году будут проведены 25 октября и 13 декабря.

Ранее Банк России объявил старт программы снижения ключевой ставки до равновесного уровня, которая должна завершиться в первой половине 2020 года. В июне ключевая ставка была снижена до 7,5% c 7,75%. До конца года возможно еще одно снижение на 0,25 п. п.

Подробнее о решении — в материале «ЦБ может повторить».