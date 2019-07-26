ЦБ может повторить

Совет директоров Банка России сегодня ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,25% годовых. Само решение о снижении регулятор объяснил замедлением инфляции, а его осторожность (ранее в ЦБ допускали сокращение индикатора сразу на 50 пунктов) — сохранением повышенных ожиданий возможного увеличения цен и слабыми темпами роста российской экономики. При этом ЦБ в своем заявлении оставил неизменным сигнал о возможности дальнейшего снижения ставки «на одном из ближайших заседаний».

Решением ЦБ ключевая ставка с 29 июля снижена с 7,5% до 7,25% годовых — в соответствии с ожиданиями большинства экспертов. Теперь этот показатель вернулся к уровню, на котором он находился до 17 сентября 2018 года, когда из-за выросших санкционных рисков ставка была поднята до 7,5%. Далее, в конце прошлого года, было еще одно повышение — до 7,75%, призванное смягчить негативный эффект от увеличения ставки НДС. После этого было несколько пауз в изменении показателя, а затем — июньское снижение до 7,5% с обещанием дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Сегодня ЦБ в своем заявлении отметил продолжение замедления темпов инфляции. Годовой темп прироста потребительских цен в июне снизился до 4,7% (с 5,1% в мае 2019 года) и, по оценке на 22 июля, составил около 4,6%. Месячные темпы инфляции с исключением сезонности замедлились до 0,1% в июне после 0,3–0,4% в феврале—мае.

ЦБ отметил, что инфляцию сдерживает динамика потребительского спроса. Также играют роль и временные факторы — укрепления рубля с начала года и снижения цен на плодоовощную продукцию на фоне более раннего урожая.

При этом, отмечает регулятор, инфляционные ожидания населения с апреля существенно не изменились и остаются на повышенном уровне. ЦБ ожидает, что годовая инфляция вернется к целевым 4% в начале 2020 года.

ЦБ в своем заявлении отметил июньский рост кредитования реального сектора на фоне смягчения денежно-кредитных условий. Годовой темп прироста кредитов нефинансовым организациям достиг максимума с 2015 года, а темп прироста кредитов физлицам стабилизировался после заметного увеличения в предыдущие месяцы. Темпы роста экономики при этом «складываются ниже ожиданий Банка России». Это связано со слабой динамикой инвестиционной активности, а также со значительным снижением годовых темпов роста экспорта, в том числе на фоне ослабления внешнего спроса.

Значимыми рисками ЦБ считает «повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания». Сохраняются риски замедления роста мировой экономики, в том числе вследствие ужесточения международных торговых ограничений. Впрочем, ЦБ ориентируется и на смягчение политики основных мировых центробанков: «Произошедший в июне—июле пересмотр ожидаемых траекторий процентных ставок в США и еврозоне снижает риски значительного оттока капитала из стран с формирующимися рынками». В контексте своего спора с Минфином о судьбе нефтегазовых накоплений ЦБ сегодня упомянул и о «повышательном давлении на инфляцию», к которому могут привести возможные решения об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния.

В сегодняшнем заявлении ЦБ оставил прежний, июньский сигнал о дальнейшем снижении ставки: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года».

Следующее заседание ЦБ по ставке запланировано на 6 сентября 2019 года.

Вадим Вислогузов