ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%

Банк России снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5%, говорится в сообщении регулятора. Понижение ставки произошло впервые с марта 2018 года.

«Продолжается замедление годовой инфляции. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне»,— отметили в ЦБ.

Регулятор отметил, что рост экономики в первом полугодии 2019 года был ниже того уровня, который ожидал ЦБ. «Годовой темп прироста потребительских цен в мае снизился до 5,1% (с 5,2% в апреле 2019 года) и, по оценке на 10 июня, составил 5,0%. При этом начиная с февраля месячные темпы прироста потребительских цен с исключением сезонности находятся вблизи 4% в годовом выражении»,— говорится в сообщении. Банк России снизил годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7–5,2% до 4,2–4,7%.

Эксперты ЦБ также снизили прогноз прироста ВВП в 2019 году с 1,2–1,7% до 1,0–1,5%.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года»,— говорится сообщении.

Ставка на уровне 7,75% сохранялась с декабря 2018 года. До этого с сентября 2018 года она равнялась 7,5% годовых.

Подробнее о решении ЦБ читайте в публикации “Ъ” «ЦБ перешел к снижению».