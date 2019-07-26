Жители Новосибирска вышли на пикеты из-за лесных пожаров

Новосибирцы провели одиночные пикеты в центре города, потребовав ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всей Сибири из-за лесных пожаров. В акциях протеста участвовали три человека с плакатами «В огне более 1 млн га. Почему не вводят режим ЧС?» и «Сибирь горит. Москва молчит».

По мнению одной из участниц пикета Екатерины Шеслер, СМИ недостаточно освещают ситуацию с пожарами в Сибири, а некоторые издания некорректно называют дымку от лесных пожаров туманом и связывают с плохой погодой. «Сегодня от меня некоторые люди впервые узнавали, что в Сибири горит несколько миллионов гектаров лесов. Только большое количество людей сможет пробить стену молчания, которую выстраивает власть»,— сказала она.

Пожары в Красноярском крае и Иркутской области, дым от которых перекинулся на соседние регионы, начались больше двух недель назад. Общая площадь пожаров превысила 1,4 млн га. В Иркутской области и нескольких районах Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации.

Как дым от пожаров достиг Урала — в материале “Ъ” «Сибири закоптили небо»

Юлия Сасевич