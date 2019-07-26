Сенат США снова обнаружил вмешательство России в выборы Но пока не понял их цель

Комитет по разведке Сената США опубликовал первую часть доклада по результатам расследования, посвященного вмешательству России в президентскую кампанию 2016 года. По утверждению сенаторов, российские хакеры начали подготовку к масштабной операции против избирательной инфраструктуры в Соединенных Штатах еще в 2014 году. Целями атак стали базы данных избирателей и машины для обработки бюллетеней во всех 50 штатах. При этом сенаторы так и не смогли выяснить, какие именно цели преследовали хакеры, заявив лишь, что кибератаки не повлияли на исход голосования.

Опубликованный в четверг доклад стал первым результатом продолжавшегося два с половиной года сенатского расследования о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года. Как уточнил глава комитета по разведке сенатор-республиканец Ричард Барр, авторы первого отчета опросили более 200 свидетелей и изучили около 400 тыс. документов, связанных с работой избирательных комиссий во всех штатах.

«В 2016 году государственные структуры всех уровней в Соединенных Штатах были не готовы к хорошо подготовленной атаке иностранного противника на нашу избирательную инфраструктуру»,— заявил сенатор, представляя доклад.

По требованию спецслужб, перед публикацией 67-страничный документ под названием «Действия России против избирательной инфраструктуры» был подвергнут жесткой цензуре, так что значительная часть информации оказалась отредактированной, а некоторые параграфы доклада, включая и рекомендации сенаторов, были замазаны черной краской.

В самом начале отчета авторы доклада сочли нужным особо подчеркнуть, что вмешательство «враждебных иностранных сил» не повлияло на исход выборов.

«Связанные с российским правительством киберструктуры продемонстрировали небывалую активность против избирательной структуры во всех штатах накануне выборов 2016 года в США,— говорится в документе.— В течение 2016 года и нескольких предыдущих лет российские разведслужбы и представители правительства провели многочисленные разведывательные операции против избирательной инфраструктуры...». В докладе подчеркивается, что комитет «располагает неопровержимыми уликами», позволяющими утверждать, что «правительство России разрабатывало и использовало средства для вмешательства в выборы 2016 года, включая подрыв доверия к демократическим институтам в США и процессу голосования».

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По утверждению сенаторов, первые кибератаки на избирательную инфраструктуру в Соединенных Штатах были обнаружены еще в 2014 году. В июле 2016 года, менее чем за полгода до президентских выборов, избирательная комиссия штата Иллинойс сообщила в ФБР о «странной активности», связанной с серверами, на которых хранились данные избирателей. Экспертам спецслужб удалось установить, что в результате хакерской атаки доступ к этим данные получили «третьи лица». При этом в ФБР так и не смогли установить, кто именно организовал нападение.

В ходе расследования аналитики спецслужб выяснили, что те же IP-адреса были использованы в кибератаках на серверы избирательных комиссий еще в 20 штатах.

В ходе слушаний в Сенате в июне 2017 года исполняющий обязанности директора департамента киберугроз Министерства безопасности США Дэниел Лайлес заявил, что только в сентябре 2016 года удалось установить, что атаки были организованы «хакерами, связанными с правительством России», а нападениям подверглась избирательная инфраструктура в 21 штате.

Как считают представители американских спецслужб, летом и осенью 2016 года кибератаки, за которыми стояло ГРУ Генштаба ВС РФ, были проведены во всех 50 штатах США. Но в подавляющем большинстве случаев местные избирательные комиссии не знали о нападении или не сообщили о «странной киберактивности».

В докладе сенатского комитета отдельно упоминается кибератаки на избирательную инфраструктуру штата Иллинойс. Как уточняют авторы отчета, впервые хакеры смогли взломать серверы избирательной комиссии штата летом 2016 года. После этого атаки продолжались, и к концу 2018 года «связанные с российским правительством хакеры» смогли получить доступ к данным почти 200 тыс. избирателей.

В базе данных на серверах американских избирательных комиссий хранятся имена, адреса, номера социального страхования, водительских прав или удостоверений личности избирателей.

«Российские представители имели все возможности для того, чтобы изменить, или уничтожить эти данные, но членам комитета (Сената.— “Ъ”) не удалось найти свидетельств того, что это было сделано»,— говорится в документе.

Авторы доклада также упоминают, что осенью 2016 года представители российского посольства в Вашингтоне обратились в Госдепартамент США с просьбой разрешить дипломатам присутствовать в качестве наблюдателей на президентских выборах. Одновременно посольство напрямую, в обход официальных каналов, попробовало обратиться с такой же просьбой к избирательным комиссиям отдельных штатов.

В просьбе было отказано. В ответном письме помощник госсекретаря Виктория Нуланд уточнила, что Россия отказалась участвовать в наблюдательной миссии ОБСЕ, представители которой получили официальное приглашение посетить любые избирательные участки в США, поэтому в присутствии российских дипломатов в местах голосования нет необходимости.

Несмотря на это, авторы доклада особо отметили, что посольство РФ в Вашингтоне планировало направить своих сотрудников в каждый из 50 штатов.

Аналитики сенатского комитета по разведке утверждают, что за «большинством кибератак» стояли российские спецслужбы, но допускают, что некоторые из них могли быть организованы и «представителями других государств».

При этом сенаторам так и не удалось выяснить, какие именно цели преследовал Кремль.

«Цели России в том, что касается избирательной инфраструктуры США, остаются неясными,— говорится в документе.— Возможно, российские спецслужбы, в основном ГРУ, собирались использовать уязвимые места в избирательной инфраструктуре в ходе выборов 2016 года, а затем по невыясненным причинам решили не использовать эти возможности».

Авторы также предполагают, что целью проведенной операции был сбор данных, которые «могут быть использованы позднее».

Сенаторы признают, что федеральные власти не смогли или не успели сообщить избирательным комиссиям отдельных штатов «о масштабе угрозы», и считают, что противодействовать «будущим усилиям России по вмешательству в американские выборы» может стать замена устаревших электронных машин по подсчету голосов и дублирование результатов голосования на бумаге.

«Как минимум все результаты, зафиксированные машинами, должны дублироваться бумажными бюллетенями»,— утверждают авторы отчета.

В ближайшее время сенатский комитет по разведке обещает опубликовать новый отчет о «российском расследовании». На этот раз он должен быть посвящен социальным сетям и попыткам России использовать их для «манипулирования общественным мнением» в США.

Кирилл Белянинов, Вашингтон