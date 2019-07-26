Долги ФК «Кубань» по зарплате перед работниками превысили 0,5 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края признал долги НАО ФК «Кубань» по заработной плате в связи с увольнением работников и выплатой выходного пособия в размере около 516 млн руб. Как сообщает РАПСИ, реальная же ко взысканию дебиторская задолженность клуба на сегодняшний день составляет всего не более 8 млн руб.

Сообщается также, что задолженность ФК «Кубань» по уплате налогов составляет около 500 млн руб., размер кредиторской задолженности — 3,29 млрд руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в декабре прошлого года НАО ФК «Кубань» был признан банкротом. Бывшие игроки «Кубани» один за другим подают в суд, чтобы взыскать с клуба задолженности по зарплате. В прошлом году на базе существующего ФК «Кубань» был создан ФК «Урожай», поскольку, согласно условиям Российского футбольного союза, команда, имеющая финансовые проблемы не может определенное время выступать под старым названием.

В июне 2019 года стало известно, что ООО «Ростовская управляющая компания», выступающая кредитором клуба, планирует привлечь двух вице-губернаторов Краснодарского края Андрея Коробку и Василия Швеца к субсидиарной ответственности по долгам «Кубани». Кредитор намерен взыскать солидарно около 1,5 млрд руб.

Василий Хитрых