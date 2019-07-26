26 июля, пятница
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Долги ФК «Кубань» по зарплате перед работниками превысили 0,5 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края признал долги НАО ФК «Кубань» по заработной плате в связи с увольнением работников и выплатой выходного пособия в размере около 516 млн руб. Как сообщает РАПСИ, реальная же ко взысканию дебиторская задолженность клуба на сегодняшний день составляет всего не более 8 млн руб.

Сообщается также, что задолженность ФК «Кубань» по уплате налогов составляет около 500 млн руб., размер кредиторской задолженности — 3,29 млрд руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в декабре прошлого года НАО ФК «Кубань» был признан банкротом. Бывшие игроки «Кубани» один за другим подают в суд, чтобы взыскать с клуба задолженности по зарплате. В прошлом году на базе существующего ФК «Кубань» был создан ФК «Урожай», поскольку, согласно условиям Российского футбольного союза, команда, имеющая финансовые проблемы не может определенное время выступать под старым названием.

В июне 2019 года стало известно, что ООО «Ростовская управляющая компания», выступающая кредитором клуба, планирует привлечь двух вице-губернаторов Краснодарского края Андрея Коробку и Василия Швеца к субсидиарной ответственности по долгам «Кубани». Кредитор намерен взыскать солидарно около 1,5 млрд руб.

Василий Хитрых


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя