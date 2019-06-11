Контролировавших ФК «Кубань» лиц намерены привлечь к ответственности на 1,5 млрд

Андрея Коробку и Василия Швеца намерено привлечь к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ФК «Кубань» ООО «Ростовская управляющая компания». Заявление об этом опубликовал конкурсный управляющий клуба Евгений Слушкин на ЕФРСБ.

Кроме двух заместителей губернатора в списке контролирующих лиц «Кубани», которых ростовское предприятие желает привлечь к субсидиарной ответственности, значится еще полтора десятка фамилий, а также Краснодарский край в лице министерства физической культуры, региональный «Фонд госимущества», ЗАО «ИСК-Инвест». Кредитор намерен взыскать с них солидарно около 1,5 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ростовская управляющая компания» зарегистрировано 10 апреля 2013 года, основной вид деятельности - оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе. Компания является кредитором НАО «Футбольный клуб «Кубань», и обращалась в краевой арбитражный суд с исковым заявлением в размере 55,4 млн руб. к клубу.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в декабре прошлого года НАО «ФК “Кубань”» был признан банкротом. Общий размер кредиторской задолженности организации составляет более 1,4 млрд руб. Бывшие игроки «Кубани» один за другим подают в суд, чтобы взыскать с клуба задолженности по зарплате. В прошлом году на базе существующего ФК «Кубань» был создан ФК «Урожай», поскольку, согласно условиям Российского футбольного союза, команда, имеющая финансовые проблемы не может определенное время выступать под старым названием.

ФК «Кубань» существует с 1928 года, в Премьер-лиге выступал с 2011 по 2016 год. В 2016 году из состава учредителей НАО вышла корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), которая ранее являлась основным источником финансирования клуба. Акции ИСД перешли к краевой администрации. В том же году «Кубань» покинула Премьер-лигу.

Андрей Ульченко