Правительство одобрило доступ Генпрокуратуры к банковской тайне

Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит прокурорам без санкции суда получать информацию о банковских счетах физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс». В заключении правительства при этом указывается необходимость внести дополнения к законопроекту: доступ к банковской тайне должны получить лишь некоторые должностные лица, перечень которых необходимо прописать. Кроме того, необходимо законодательно определить конкретные ситуации, в которых прокуроры вправе запрашивать подобные сведения во внесудебном порядке.

Законопроект в марте 2018 года внесли в Госдуму коммунисты. В пояснительной записке говорится, что он позволит получать справки по операциям и счетам, в частности, по делам о противодействии коррупции или контроле за расходами госслужащих. Прокуроры и сейчас могут затребовать у банка такие сведения, но в рамках открытого уголовного дела и по решению суда. Право запрашивать такие данные имеют также Центробанк, Росфинмониторинг, Федеральная служба судебных приставов и Агентство по страхованию вкладов.

Отметим, что доступ к банковской тайне ранее пыталась получить Федеральная антимонопольная служба, однако Верховный суд России признал неправомерными требования ФАС. Также глава СКР Александр Бастрыкин призвал открыть доступ к банковской тайне на стадии доследственных проверок.

Какие последствия будет иметь обеспечение прокуроров конфиденциальной информацией — в материале “Ъ FM”.