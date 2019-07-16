Глава СКР призвал открыть доступ к банковской тайне на стадии доследственных проверок

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил открывать следователям доступ к банковской тайне на стадии доследственных проверок. Это — одна из мер для более эффективной борьбы с коррупцией, которые господин Бастрыкин озвучил в интервью «Известиям».

Также он предложил вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания и ввести институт уголовной ответственности юридических лиц.

Ранее сообщалось, что власти хотят следить за расходами и доходами россиян. Такую меру предложили в Минэкономики для борьбы с теневым сектором. По крайней мере, власти обсуждают такую возможность, заявили в министерстве.

В случае с банковскими переводами можно предположить, что налоговая и Росфинмониторинг получат доступ ко всем банковским трансакциям и смогут отслеживать расходы и доходы россиян.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Банковская тайна может выйти на свет».