К птицефабрике подселяют коров

Группа «Эконива» Штефана Дюрра после получения контроля над некогда крупнейшим производителем яиц в Воронежской области — ООО «Птицепром Бобровский» планирует разместить на землях предприятия молочный комплекс стоимостью 3,5 млрд руб. Большая часть имущества находится в залоге у банков, и «Эконива» может вывести его из залога через банкротство: соответствующий иск структура группы на днях направила в арбитражный суд. Участники рынка предупреждают, что в случае продажи самой птицефабрики другому инвестору без земель она будет менее рентабельной.

Основное производственное юрлицо ГК «Эконива» в Воронежской области ООО «Экониваагро» подало заявление о признании банкротом ООО «Птицепром Бобровский» 24 июля. Оно пока не принято к производству, сумма требований не раскрывается. Согласно картотеке арбитражных дел, ранее суды не рассматривали споры между «Бобровским» и «Эконивой». Однако у ООО «Экониваагро» в залоге находится несколько десятков транспортных средств и прицепной техники «Бобровского».

Знакомый с планами «Эконивы» собеседник “Ъ-Черноземье” на молочном рынке рассказал, что группе интересны земли, прилегающие к птицефабрике, но не само предприятие. «Там около 8 тыс. га земли. Группа может построить на них очередную ферму в Бобровском районе. Финансирования под этот проект пока нет, но рассматривается вопрос возведения фермы на 3,5 тыс. голов. Непосредственно на ее строительство может уйти 2,5 млрд руб., на скот и технику — еще по 500 млн руб.», — отметил источник “Ъ-Черноземье”.

Напомним, падеж птицы в «Птицепроме Бобровском» произошел осенью 2018 года. 1 ноября при очередном анализе в пробе был обнаружен грипп птиц. Погибла вся птица (более 1 млн голов), были уничтожены яйца и корма. На рынке ущерб оценивали в сумму до 1 млрд руб. Руководство предприятия обратилось к банкам с просьбой о реструктуризации долгов, однако о результатах этих переговоров неизвестно. В мае 2019 года «Птицепром Бобровский» сменил бенефициаров: из их числа исчез Леонид Ройзенгурт и ряд других физлиц, а контролирующее «Бобровский» ООО «Приоритет» получило новых учредителей. Ими стали Ирина Воробьева и ООО «Новая нива», которое в марте 2018 года покупало для «Эконивы» у агрохолдинга «Красный Восток — Агро» молочный комплекс в селе Сухая Березовка Бобровского района. «Новая нива» подконтрольна госпоже Воробьевой и Игорю Шишкину.

«Птицепром Бобровский» производил яйца под брендом «Ясенка», «От молодой курочки» и «От бобра». По данным Kartoteka.ru, ООО «Птицепром Бобровский» зарегистрировано в 2006 году. Уставный капитал — 111,5 млн руб. Гендиректор с мая 2019 года — Ирина Воробьева. Она же в конце мая возглавила ООО «Таловское МТС», подконтрольное птицефабрике. Выручка компании в 2017 году составила 1,27 млрд руб., чистая прибыль — 57 млн руб. Имущество компании находится в залоге у Сбербанка, банка «Санкт-Петербург» и банка «Зенит».

В случае признания «Птицепрома Бобровского» банкротом «Экониваагро» может получить землю несколькими способами, отмечает руководитель направления «Банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Компания как владелец сельхозземель вблизи «Бобровского» может добиться преимущественного права выкупа либо приобрести права требования банков, включить требования в реестр кредиторов и оставить за собой имущество на вторых торгах.

Партнер юридической компании «Сотби», адвокат Владимир Журавчак отмечает, что сельхозпредприятие в ходе банкротства будет в первую очередь продаваться с торгов целиком и лишь в случае невозможности — по частям. По его словам, «Экониваагро» может и выкупить у банков часть прав требования к должнику, забрав право залога интересующего имущества. Но при этом остается риск прихода нового инвестора, который мог бы купить предприятие целиком, и тогда «Экониве» пришлось бы договариваться с новым собственником, отмечает господин Журавчак. Это опасение и могло стать причиной получения «Эконивой» контроля над предприятием (через вхождение в состав учредителей) для сохранения возможности самостоятельного погашения долгов.

Если «Эконива» будет использовать землю, а на птицефабрику найдется инвестор, предприятие без собственной кормовой базы будет демонстрировать существенно худшую рентабельность, отмечает глава воронежской птицефабрики «Ряба» Вадим Мурашкин. Но проблем с закупкой кормов не будет, отмечает он: растениеводческих хозяйств в Воронежской области множество, и часть из них поставляет корма в соседние регионы.

Олег Мухин