Онлайн-шопинг с купюрами

Большинство крупнейших российских интернет-магазинов, торгующих одеждой, обувью и аксессуарами, имеют недостатки с точки зрения информирования покупателей и условий покупки, утверждает «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Ритейлеры не размещают логотипы платежных систем либо вовсе не позволяют оплатить покупку картой на сайте, а некоторые указывают недостоверный адрес или принимают платежи на частные карты.

Согласно исследованию организации ОПИ, только 40% из ста крупнейших российских онлайн-ритейлеров, торгующих одеждой, обувью и аксессуарами, полностью раскрывают наименование и адреса, принимают к оплате национальные платежные инструменты и надлежащим образом информируют потребителей о способах совершения покупки. 32% интернет-магазинов не размещают на сайте логотипы всех платежных систем, 24% не позволяют оплачивать товары картой, говорится в отчете.

Магазины часто либо не размещают ни одного логотипа, либо забывают указать знак национальной платежной системы «Мир», уточнил глава ОПИ Олег Павлов. Среди таких магазинов ОПИ называет ЦУМ, Street Beat, Finn Flare и др. Отсутствие логотипов платежных систем на сайте — не нарушение, но потребители часто воспринимают это как невозможность оплатить товар картой, отмечает господин Павлов.

В фешен-ритейле оплата картой на сайте не всегда пользуется популярностью, потому что покупатели часто заказывают несколько пар или размеров для примерки, парирует представитель Ralf Ringer Екатерина Степанова. Оплата картой при этом обременяет покупателя тем, что происходит заморозка средств, поясняет она. По ее словам, такая услуга была реализована в интернет-магазине Ralf Ringer, но «показала невысокую заинтересованность покупателей», хотя компания все же планирует возобновить возможность оплаты.

Представитель Stockmann сообщила, что пока у магазина «нет технической возможности» обеспечить онлайн-оплату, но компания также планирует ее вводить.

Представитель ЦУМа указала, что на странице оплаты интернет-магазина есть информация о всех принимаемых картах, также логотипы видны на этапе оплаты. «Никаких жалоб от клиентов по этому поводу не поступало»,— подчеркнула она.

По закону у интернет-магазинов нет обязанности указывать логотипы платежных систем, не регламентирована и необходимость приема пластиковых карт непосредственно на сайте магазина, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Но в интернет-ритейле доля безналичных платежей превышает 60%, и магазинам самим выгодно предлагать клиентам как можно больше способов оплаты, в противном случае они теряют конверсию и клиентов, рассуждает он. В то же время высокая стоимость эквайринга стимулирует небольшие компании в сторону работы с наличными денежными средствами, отмечает он: у малого бизнеса ставки варьируются на уровне 2,5–3,7%, у среднего — 1,8–2,5% за трансакцию.

Исследование ОПИ также выявило ряд нарушений. Так, по его данным, на сайте магазина «Эконика» отсутствует юридический адрес продавца, а на сайтах Mango, Marks&Spencer и др. указаны недостоверные адреса (в компаниях не ответили на запросы “Ъ”). Еще три региональных магазина принимают оплату на карты физических лиц, указывает ОПИ. Последнее не только нарушает налоговое законодательство, но и создает для потребителя риски, связанные с доказыванием факта покупки, настаивает Олег Павлов. Несовпадение адреса продавца в ЕГРЮЛ с указанным на сайте также может затруднить потребителю обращение в надзорные органы или суд, полагает он.

Владислав Новый