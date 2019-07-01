Одежде тесно в интернет-магазинах

В российском сегменте онлайн-торговли по итогам 2019 года доля продаж одежды, обуви и аксессуаров не превысит 12%, прогнозирует Fashion Consulting Group. По сравнению с прошлым годом темпы роста покажут незначительную динамику. В России доля продаж на fashion-рынке через интернет традиционно меньше, чем в Китае, где через e-commerce реализуется 45% товаров, и США, где этот показатель составляет 27%. В нашей стране пока не развита инфраструктура и покупатели не доверяют онлайн-шопингу, называют причины отставания участники рынка. По их прогнозам, чтобы приблизиться к американскому уровню, понадобится не менее семи лет.

По итогам 2019 года в российском fashion-сегменте доля онлайн-торговли в общем объеме продаж составит 12%, прогнозирует Fashion Consulting Group (FCG). Рост окажется незначительным по сравнению с 2018 годом, по итогам которого этот показатель составил 10%, достигнув 235 млрд руб., следует из исследования, предоставленного “Ъ” Fashion Consulting Group, специализирующейся на аналитике одежного рынка. Этот отчет компания готовит раз в год в июне.

Традиционно рынок одежды, обуви и аксессуаров — второй по динамике роста сегмент в интернет-торговле, указывают в FCG. Первое место занимают продажи электронных товаров. Но при этом Россия значительно отстает от других стран: так, например, по данным FCG, в Китае по итогам 2018 года продажи в fashion-сегменте в интернете достигли 45%, в США — 27%, а в Великобритании — 24%.

Доля продаж всех категорий товаров через интернет в российской рознице еще ниже — 4% по итогам прошлого года: в этом году ситуация кардинально не изменится. На проникновение современных технологий в повседневную жизнь напрямую влияет экономическая ситуация в стране и уровень доходов населения, который, по данным Росстата, снижается уже пятый год подряд, напоминает гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, около 25% россиян до сих пор предпочитают совершать покупки на вещевых ярмарках. «Не менее важный сдерживающий фактор для проникновения интернет-торговли — это недоверие населения к надежности онлайн-шопинга,— продолжает эксперт.— Около 90% россиян опасаются, что качество товара может быть не таким, как заявлено на сайте. Кроме того, они сомневаются в надежности трансакций при оплате заказа и сохранности персональных данных». Но самая главная проблема e-commerce в России — дефицит необходимой инфраструктуры, считает представитель Ozon Иван Мельников. По его словам, сейчас в стране не хватает как минимум 1 млн кв. м специально выделенных для онлайн-ритейлеров складских зон. Это подтверждается данными консультантов. Так, по подсчетам JLL, в 2018 году только в логопарках Москвы и Подмосковья было свободно всего 4,5% площадей. Ситуацию может изменить не только бум строительства складской недвижимости, но и развитие fashion tech. «Это предиктивная работа с данными и виртуальные примерочные»,— считает Иван Мельников.

По его словам, одежда входит в пятерку самых популярных товаров, заказываемых в Ozon: в 2018 году ее продажи выросли на 70% по сравнению с позапрошлым годом. Ozon наряду с Wildberries и Lamoda контролирует более 50% продаж в fashion-сегменте, подсчитали в FCG. Но директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко, ссылаясь на аналитику Data Insight, заявил “Ъ”, что компания контролирует около 70% рынка по числу заказов. В 2018 году россияне совершили около 86 млн заказов, из них 61 млн пришелся на Wildberries, уточняет он. Существенных изменений среди ключевых игроков российского e-commerce в fashion-сегменте уже не предвидится, уверена Анна Лебсак-Клейманс. По ее прогнозам, развитие новых каналов онлайн-продаж приведет к появлению нишевых проектов, но они вряд ли смогут догнать по объемам продаж Wildberries или Ozon.

По прогнозам FCG, только в перспективе семи-восьми лет покупки через интернет могут достичь 25–30% от общего объема. На это рассчитывают ритейлеры, у которых сейчас большая часть продаж происходит в офлайн-магазинах. Рост e-commerce будет происходить не только за счет размытия границы между офлайн-магазинами и онлайн-торговлей, но и за счет притока покупателей из регионов, где выбор брендов и товаров ограничен, уверены в пресс-службе сети универмагов «Стокманн».

Никита Щуренков