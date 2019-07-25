Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта Его оценка может составить 100 млрд рублей

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать совместную O2O-платформу (online-to-offline) на рынках еды и транспорта. Интернет-компания передаст в СП 100% Delivery Club, свою долю в «Ситимобил», а Сбербанк — долю в компании Foodplex. Участники сделки также вложат до 64 млрд руб., а стоимость СП по достижении KPI может составить 100 млрд руб.

О планах по созданию совместного предприятия (СП) сообщается в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru Group. Стороны намерены вложить в СП до 64 млрд руб. при достижении поставленных KPI в течение 12 месяцев с момента заключения сделки, а также ряд других активов. Подписано соглашение о намерениях создать совместное предприятие, обязывающее соглашение планируется подписать осенью, после получения разрешений от корпоративных органов управления и регуляторов, уточнили участники сделки.

Mail.ru Group внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100%) и «Ситимобил» (22,69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также денежные средства в размере 7,7 млрд руб., говорится в пресс-релизе. Сбербанк же внесет в совместную компанию долю в компании Foodplex (35%) и денежные средства в размере около 38 млрд руб.

При выполнении KPI со стороны Delivery Club и «Ситимобила» в течение года Mail.ru Group вложит еще 5,1 млрд руб., а Сбербанк — еще 13 млрд руб.

По итогам партнеры получат по 50% в СП. Стоимость предприятия при достижении целевых показателей может превысить 100 млрд руб., прогнозируют участники сделки.

«Все средства будут внесены в компанию в формате cash-in и направлены на органическое развитие, консолидацию активов и комплементарные существующим О2О-бизнесам потенциальные сделки в сегментах фудтеха и мобильности»,— указывается в пресс-релизе. В дальнейшем стороны не исключают привлечения внешних инвесторов для развития бизнеса платформы, а также выход совместного предприятия на IPO.

Кроме того, Mail.ru Group также обязуется до закрытия сделки обеспечить консолидацию на СП не менее 75% акций «Ситимобила». В компании отказались раскрывать детали того, как это будет осуществлено. Сейчас, по данным Kartoteka.ru, 40,59% и 13,15% в ООО «Сити-мобил» принадлежат кипрским фондам Hermalor Investments Ltd. и WSFIS Global Opportunities Fund соответственно, еще 22,69% — Mail.ru Group, 12,01% — дочерней компании «Мегафона», по 5,79% у гендиректора Арама Аракеляна и Владислава Абрамяна.

Сервисы совместной платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group.

Создание предприятия также направлено на расширение географии Delivery Club, ускорение экспансии «Ситимобил» и повышение эффективности работы сервисов.

«Инвестиции в О2О-платформу — важный шаг в построении экосистемы Сбербанка. Мы выходим на крупнейшие и наиболее динамичные рынки страны, чтобы предложить нашим клиентам качественно новую модель потребления услуг и создать ведущего игрока доставки "последней мили" в России»,— заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Mail.ru Group создаст беспрецедентные возможности для российских пользователей, ресторанов-партнеров, таксопарков и водителей, что позволит быстрее вывести Delivery Club и "Ситимобил" на принципиально новый уровень. Это ключевой шаг в построении бизнеса, который окажет существенное воздействие на цифровую экономику России»,— уверен гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Дмитрий Шестоперов