Бывший министр обороны Грузии задержан по обвинению в массовых беспорядках

В результате спецоперации на одной из центральных улиц Тбилиси сотрудники МВД задержали экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Ему предъявлено обвинение по ст. 225 УК Грузии («Организация или руководство массовыми беспорядками, сопровождавшимися насилием, погромами, поджогами, применением оружия или взрывных устройств либо вооруженным сопротивлением представителю власти»). Речь идет о событиях 20 июня у парламента страны, где участники митинга против визита депутатов Госдумы РФ попытались ворваться в здание, когда стало известно, что российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Господин Окруашвили принимал активное участие в этом митинге.

В 2004–2006 годах господин Окруашвили считался вторым по влиянию политиком в стрене после тогдашнего президента Михаила Саакашвили. В те годы он занимал посты генерального прокурора и главы МВД Грузии. Кроме того, Ираклий Окруашвили был одним инициаторов «разморозки» грузино-осетинского конфликта летом 2004 года.

Покинув Грузию после конфликта с президентом Саакашвили и получив политическое убежище во Франции, экс-министр вернулся на родину лишь в 2014 году, после прихода к власти партии «Грузинская мечта» во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили. Однако вскоре господин Окруашвили обвинил миллиардера в установлении автократического режима, а накануне задержания пригрозил «выпить чай Иванишвили». Это был намек на события «революции роз» 2003 года, когда лидер революции Михаил Саакашвили ворвался вместе со сторонниками в зал заседаний грузинского парламента и выпил чай на трибуне, где за несколько минут до того стоял экс-президент Эдуард Шеварднадзе.

Об итогах протестов в Грузии читайте в материале “Ъ” «Грузия будет избирать по-новому».

Георгий Двали, Тбилиси