Путин назначил срок принятия необходимых для нацпроектов федеральных законов

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить до 15 декабря 2019 года принятие федеральных законов, необходимых для выполнения поставленных нацпроектов. Ответственным за соблюдение поставленных сроков глава государства назначил премьер-министра Дмитрия Медведева.

Поручение составлено по итогам проведенного в начале июля совещания президента с членами правительства.

Майскими указами 2018 года Владимир Путин поручил правительству реализовать до 2024 года 13 выработанных нацпроектов. Сумма расходов по ним составляет 25,01 трлн руб., действовать нацпроекты должны с 2019 по 2024 год. Наиболее крупные расходы предусмотрены в онкологической программе, обеспечении госсектора и школ цифровыми каналами связи, ремонте дорог в нестоличных мегаполисах и инвестиции в российское программное обеспечение для «цифрового государства».

О новых национальных целях России и перспективах их достижения читайте в материале “Ъ” «Шестилетку — за тринадцать проектов».

О проблемах с реализацией нацпроектов читайте в материале “Ъ” «Нацпроекты не укладываются на карту».