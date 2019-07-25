Генпрокуратура раскрыла подробности «третьего дела ЮКОСа»

«Третье дело ЮКОСа» было возбуждено в отношении бывших акционеров компании, включая Михаила Ходорковского, и касается хищения нефти и отмывания денег, полученных с ее продажи, рассказал представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Похищенные и отмытые средства аккумулированы Ходорковским и членами возглавляемой им организованной группы за рубежом, в том числе в США, Великобритании, Ирландии и других государствах»,— сказал господин Куренной в эфире онлайн телеканала Генпрокуратуры. По его словам, общая стоимость похищенного в пересчете по курсу 2003 года составляет $51 млрд. Дело было объединено с другим уголовным производством, которое возбуждалось в отношении совладельца и главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и иных лиц, о легализации похищенных у государства денежных средств в размере более $6 млрд в период с 1995 по 2003 годы.

Ранее телеканал НТВ опубликовал 48-минутный фильм о Михаиле Ходорковском и приватизации компании ЮКОС. Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждали, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд. В своем фильме журналисты говорят о третьем «деле по ЮКОСу». Позже генеральный прокурор России Юрий Чайка подтвердил, что в России расследуется новое дело в отношении бывшей нефтяной компании ЮКОС. Он также сообщил, что следствие впервые получило доступ к обнародованным документам нефтяной компании Chevron. Она провела свой собственный аудит операций ЮКОСа, после чего сообщила об обнаруженных хищениях.

Подробнее — в материале “Ъ” «ЮКОСа нет, а дело его живет».