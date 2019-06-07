Чайка подтвердил расследование нового дела ЮКОСа

Генеральный прокурор России Юрий Чайка подтвердил, что в России расследуется новое дело в отношении бывшей нефтяной компании ЮКОС. «Третье дело ЮКОСа расследуется. Это правда,— сообщил господин Чайка в кулуарах ПМЭФ (цитата по ''Интерфаксу'').— И впервые были обнародованы документы "Шеврона", который проводил аудит».

Ранее телеканал НТВ опубликовал 48-минутный фильм о Михаиле Ходорковском и приватизации компании ЮКОС. Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждали, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд. В своем фильме журналисты говорят о третьем «деле по ЮКОСу».

Ранее Хамовнический райсуд Москвы заочно приговорил бывшего заместителя управляющего адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» и экс-адвоката нефтяной компании ЮКОС Павла Ивлева к десяти годам заключения за присвоение нефти и отмывание части похищенного.

По версии следствия, Павел Ивлев в составе организованной группы, которую создал и возглавил Михаил Ходорковский, участвовал в хищении в 2001–2002 годах более 195 млн т нефти дочерних компаний ЮКОСа — ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК». Общая сумма ущерба от криминальных сделок с нефтью, по подсчетам СКР, составила не менее 1,067 трлн руб. При этом, считает следствие, около 133 млрд руб. из этой суммы было легализовано.

Подробнее — в материале “Ъ” «ЮКОСа нет, а дело его живет».