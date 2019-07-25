Вымогавшему взятку у «дочки» «Газпрома» сотруднику ФСБ снизили срок заключения

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) рассмотрел жалобу бывшего заместителя начальника отдела УФСБ по Темрюкскому району Краснодарского края Ивана Старых и его защиты на приговор Краснодарского гарнизонного военного суда, признавшего вину майора в получении взятки и злоупотреблении полномочиями (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Апелляционная инстанция оставила приговор в силе, изменив его лишь в части наказания: Старых сократили срок заключения на один год, снизив его с десяти до девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, оставив при этом штраф в размере 20 млн руб., сообщили “Ъ” в СКОВС.

Как ранее писал “Ъ”, майор Иван Старых, занимая должность заместителя начальника отдела УФСБ по Темрюкскому району, курировал проверки по соблюдению норм безопасности на производствах. Ознакомившись с итогами проверки предприятия «Газпром транссервис», он через посредников вышел на руководство компании и угрожал ему уголовным преследованием из-за выявленных нарушений. Однако за 20 млн руб. он обещал урегулировать вопрос. Во время передачи первого транша в размере 1,5 млн руб. в Краснодаре был задержан посредник силовика. И на предварительном следствии, и на процессе разжалованный майор не признал вменяемые ему преступления. Адвокат подсудимого Матвей Анозов не комментировал позицию доверителя, сославшись на его нежелание выводить уголовное дело в публичное пространство.

О деле — в публикации “Ъ” «Майор ФСБ не признал вымогательство взятки у "дочки" "Газпрома"».

Олег Горяев, Ростов-на-Дону