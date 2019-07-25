Сбежавший из-под конвоя в Армавире преступник обвиняется в убийстве брата

Совершивший вечером 24 июля побег из-под стражи в Армавире 38-летний уроженец Якутии Антон Санников обвиняется в убийстве своего 48-летнего брата (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также краже денег погибшего (п. п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и угоне его автомобиля (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Также Санникову предъявлено обвинение в уничтожении документов брата (ч. 1 ст. 325 УК РФ) и уничтожении его имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). В этих же преступлениях обвиняются 28-летний и 29-летний сообщники Антона Санникова, которые в настоящее время находятся под стражей. Санников объявлен в федеральный розыск.

Как рассказали в СУ СКР по Краснодарскому краю, между братьями Санниковыми на протяжении долгого времени складывались неприязненные отношения. В октябре 2018 года Антон приехал из Москвы в гости к старшему брату в Сочи. Вместе они стали торговать горюче-смазочными материалами. В этот же период Антон познакомился с двумя 28-летними мужчинами, которые также помогали его родственнику и жили у него.

У младшего Санникова созрел план на убийство брата с помощью новых знакомых. Они изучили график работы и маршрут передвижения Санникова-старшего, а 13 декабря 2018 года завели его в хозяйственную постройку около дома и задушили, а младший брат нанес мужчине не менее одного удара молотком по голове.

Труп погрузили в его же автомобиль и отвезли в Мацестинский лесопарк, где закопали. Обвиняемые похитили 50 тыс. руб. убитого, которые разделили между собой. Брат погибшего уничтожил принадлежащие родственнику документы и его мобильные телефоны. Автомобиль потерпевшего сбросили в овраг на Сухумском шоссе.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 24 июля поздно вечером на обменном пункте станции Армавир-2 Антон Санников совершил побег между встречным караулом от СИЗО-2 и плановым караулом Управления по конвоированию краевого УФСИН «Краснодар-Адлер».

Василий Хитрых