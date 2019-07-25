В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник

В среду, 24 июля, поздно вечером на обменном пункте станции Армавир-2 бежал обвиняемый в тяжком преступлении 39-летний Антон Санников. Он совершил побег между встречным караулом от СИЗО-2 и плановым караулом Управления по конвоированию краевого УФСИН «Краснодар-Адлер». Уточняется, что Санников уроженец села Устье Сунтарского района Якутии.

В настоящее время в региональной службе исполнения наказаний создали оперативный штаб по поимке опасного преступника. На место выехал начальник краевого УФСИН. Проводится спецоперация по задержанию подследственного.

Василий Хитрых