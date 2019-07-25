«Яндекс» отреагировал на планы по СП Mail.ru Group и Сбербанка

«Яндекс» привык работать в условиях конкуренции с глобальными и локальными игроками, заявил управляющий директор компании Тигран Худавердян. Так он прокомментировал новости о планах Mail.ru Group и Сбербанка создать СП в сфере еды и транспорта. Напомним, «Яндекс» также работает в этой сфере.

«Конкуренция — двигатель бизнеса. Мы уверены, что наш фокус на качество сервиса и технологии позволит нам сохранить лидирующие позиции на рынках»,— передала пресс-служба «Яндекса» слова господина Худавердяна.

Финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский рассчитывает, что Сбербанк продолжит строить с компанией партнерство на долгосрочной взаимовыгодной основе. «Мы с самого начала строили взаимодействие со Сбербанком как долгосрочное взаимовыгодное партнерство и остаемся верны этим принципам. Мы рассчитываем на такое же отношение и со стороны Сбербанка»,— приводит слова господина Абовского «РИА Новости».

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что создание СП не помешает сотрудничеству со Сбербанком. «Многие пытаются на этой почве спекулировать и противопоставлять наше партнерство с Mail нашему партнерству с "Яндексом". Я думаю, что это делать неправильно. Мы очень хотим продолжать сотрудничество с Mail, и это никак не мешает нашему сотрудничеству с "Яндексом". И оба эти бизнеса будут успешно развиваться»,— сказал он во время телефонной конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Mail.ru Group и Сбербанк объявили о создании совместного предприятия, которое будет работать на рынках еды и транспорта. Создаваемая платформа объединит Delivery Club, долю Mail.ru Group в «Ситимобил» и долю Сбербанка в Foodplex. Инвестиции участников сделки могут составить до 64 млрд руб., а оценка СП — достичь 100 млрд руб. Стороны намерены подписать обязывающее соглашение осенью этого года, после получения разрешения органов корпоративного управления и регуляторов.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта».