Российская легкоатлетка впервые возглавила мировой рейтинг IAAF

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене возглавила общий мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Она стала первой россиянкой, которая поднялась на первое место рейтинга. В ее активе 1433 очка.

В обновленной версии рейтинга сильнейших спортсменов мира второе место — у кенийской бегуньи Беатрис Чепкоеч (1426), тройку замыкает голландка Сифан Хассан (1424).

Напомним, Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года. 9 июня IAAF отказалась восстанавливать статус ВФЛА, которая формально выполнила практически все условия, отмеченные в «дорожной карте» IAAF.

Подробнее о причинах решения IAAF читайте в публикации “Ъ”.