Депутат от ЛДПР предложил сделать бесплатным высшее образование в приграничных регионах

В Госдуме предложили в регионах, граничащих с другими государствами, сделать высшее образование полностью бесплатным. Соответствующее предложение министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР). Тогда, по мнению депутата, после завершения учебы выпускники местных вузов, скорее всего, там же и останутся работать.

«Кроме того, необходимо увеличивать влияние на наших соотечественников за рубежом и тех русскоговорящих иностранцев, которые в дальнейшем будут иметь возможность занимать высокие посты в тех странах, где они проживают сейчас. В связи с этим нужно расширить для этой категории обучающихся квоту на образование»,— говорится в письме, копия которого есть у «РИА Новости».

Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики и Московского государственного института международных отношений МИД РФ. Она составляет 110 тыс. руб.

Лидером по зарплате выпускников среди нестоличных вузов стал Санкт-Петербургский госуниверситет.

В рейтинге прошлого года (исследование проводилось среди выпускников 2012–2017 годов) размер зарплаты совпадал с нынешним, но количество оставшихся в городе обучения составляло 63%.

Сейчас в вузах началась приемная кампания. По правилам приема они могут выбирать три направления обучения в одном вузе.

Подробнее — в публикации журнала «Огонек».