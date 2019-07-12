Зарплаты расставили по дипломам

Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО). Она составляет 110 тыс. руб. Лидером по зарплате выпускников среди нестоличных вузов стал Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ). Рейтинг, который представлен сервисом по поиску работы Superjob, по мнению авторов, должен помочь старшеклассникам понять, «что их ждет через пять-шесть лет».

Рейтинг вузов России, исходя из уровня зарплат их выпускников, работающих в сфере экономики и финансов, представил сервис по поиску работы Superjob. В исследовании учитывался средний уровень доходов молодых специалистов 2013–2018 годов выпуска. Как поясняет президент компании Алексей Захаров, рейтинг должен помочь одиннадцатиклассникам, «делающим сейчас свой выбор, понять, к чему стремиться, что их ждет через пять-шесть лет, когда они начнут строить карьеру».

Первое место в нынешнем рейтинге заняли два вуза.

Как и в прошлом году, первой в списке фигурирует Высшая школа экономики: средняя зарплата выпускников этого вуза в Москве составляет 110 тыс. руб., при этом 78% выпускников остаются в городе обучения.

В рейтинге прошлого года (исследование проводилось среди выпускников 2012–2017 годов) размер зарплаты совпадал с нынешним, но количество оставшихся в городе обучения составляло 63%. Вторым вузом, ставшим лидером рейтинга, является МГИМО — его показатели полностью совпадают с данными ВШЭ. В прошлом году МГИМО был на втором месте рейтинга с уровнем средней зарплаты 100 тыс. руб. (в городе обучения оставался 71% выпускников).

Следующие места распределились следующим образом:

МГУ (100 тыс. руб., рост средней зарплаты составил 5 тыс. руб.),

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (98 тыс. руб., рост — 3 тыс. руб.),

Финансовый университет при правительстве РФ (90 тыс. руб., рост — 5 тыс. руб.),

Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития (86 тыс. руб., рост — 6 тыс. руб.),

Российский экономический университет имени Плеханова (85 тыс. руб.),

СПбГУ (80 тыс. руб.),

Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет (75 тыс. руб.),

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (73 тыс. руб.),

Казанский федеральный университет (70 тыс. руб.),

Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского (70 тыс. руб.).

20 мест рейтинга распределены между 45 вузами. Последнее, 20-е место занимают Тихоокеанский госуниверситет (54 тыс. руб.) и Алтайский госуниверситет. Процент оставшихся в городе обучения выпускников этих вузов составил 65% и 56% соответственно.

Как заявила “Ъ” директор центра развития карьеры НИУ ВШЭ Ксения Марданова, «мониторинг данных об уровне зарплат выпускников позволяет оценивать в том числе эффективность образовательных программ и востребованность выпускников ВШЭ на рынке труда».

Она сообщила, что ВШЭ «сотрудничает более чем с 800 компаниями-партнерами, во многих из них руководящие позиции занимают выпускники ВШЭ, большинство студентов начинают свой карьерный путь еще во время учебы в университете». Исполнительный директор Ассоциации выпускников СПбГУ Александр Архипов, отметив, что «в рейтинге Superjob СПбГУ — лидер за пределами Москвы», заявил, что «сравнительно высокий уровень дохода выпускников отражает ценность, которую они приносят своим работодателям», а это «значимое признание качества образовательных программ университета со стороны рынка труда».

Ранее издание «Деловой Петербург» опубликовало рейтинг зарплат выпускников санкт-петербургских вузов, основанный на мониторинге Минобрнауки. В нем первое место занял Европейский университет в Санкт-Петербурге со средней зарплатой выпускников 57 тыс. руб., а СПбГУ расположился лишь на десятой строчке.

Валерия Мишина, Ксения Миронова