Приставьте себе

В краевом управлении службы судебных приставов новый скандал. После ареста бывшего старшего судебного пристава Александры Мардановой задержан главный судебный пристав Игорь Кожевников. Он подозревается в получении взяток.

Руководитель УФССП по Пермскому краю — главный судебный пристав региона Игорь Кожевников задержан вчера в порядке ст. 91 УПК РФ сотрудниками СУ СКР по Пермскому краю.

Как утверждают источники “Ъ-Прикамье”, он подозревается в получении взяток в особо крупном размере. Якобы денежные средства он получал за то, что, используя полномочия, помогал бизнесменам совершать операции по обналичиванию денежных средств. Деньги выводились в теневой сектор через исполнительные производства. Как говорят собеседники “Ъ-Прикамье”, в перспективе количество эпизодов может увеличиться.

По одним данным, Игорь Кожевников был задержан вечером 24 июля, по другим — днем. В его кабинете, как утверждают источники “Ъ-Прикамье”, был проведен обыск. При этом сейф якобы вскрывали специально вызванные сотрудники МЧС.

В пресс-службе УФССП ситуацию не комментируют.

Господин Кожевников родился в 1969 году. В 1990 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище, и до 1990 года служил в Вооруженных силах. Затем он перешел на службу в Минюст РФ. С 2005 года Игорь Кожевников трудился на различных должностях в структуре УФССП по Тамбовской области, где дослужился до замначальника управления. УФССП по Пермскому краю он возглавляет с января 2016 года.

Стоит отметить, что сейчас в СУ СКР по Пермскому краю расследуется еще и уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, обвиняемыми по которому проходят сотрудники УФССП по Пермскому краю. Как считает следствие, в течение примерно двух лет приставы возбуждали исполнительные производства по фиктивным судебным решениям и постановлениям комиссии по трудовым спорам. На основании этих документов с расчетных счетов юрлиц списывались средства в качестве взыскания несуществующих задолженностей по зарплате. В деле фигурирует сумма около 30 млн руб., которые потом были обналичены.

Подозреваемыми и обвиняемыми проходят шесть человек, трое из них на момент предполагаемых преступлений работали в ФССП. Среди них бывший начальник — старший судебный пристав межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Александра Марданова. Источники утверждают, что она будто бы является хорошей знакомой господина Кожевникова.

Дмитрий Астахов