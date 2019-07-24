Спецпрокурор опроверг президента

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер в среду впервые выступил на слушаниях в Конгрессе США, ответив на вопросы о продолжавшемся почти два года «российском расследовании». По его словам, следователи пришли к выводу, что в 2016 году правительство России вело «широкомасштабную и систематическую» кампанию по вмешательству в выборы в США. При этом следствие не нашло достаточных улик, позволяющих сделать вывод о «сговоре» между членами избирательного штаба Дональда Трампа и Кремлем.

Первое публичное выступление Роберта Мюллера в Конгрессе стало главным политическим событием в Вашингтоне. Слушания сразу в двух комитетах Палаты представителей — юридическом и по делам разведки — были открытыми, так что попасть на них мог любой желающий. Уже в 6:30 утра (по местному времени), за час до официального открытия правительственных учреждений в американской столице, у входа в Rayburn Office Building, где располагаются офисы комитетов Конгресса, выстроилась длинная очередь журналистов и просто любопытных. Один из ожидающих признался, что пришел к зданию накануне, в 18:00 вторника, и простоял у дверей здания всю ночь.

Для тех, кто не смог попасть на слушания, вашингтонские бары и рестораны, открывшиеся на несколько часов раньше, устроили специальные телевизионные просмотры слушаний.

Не остался в стороне от главного политического события и президент Трамп, начавший комментировать предстоящие слушания в своем Twitter еще вечером во вторник. Глава Белого дома напомнил, что считает расследование Мюллера «охотой на ведьм», и «заговором злобных демократов».

«Демократы и их сторонники могут незаконно сфабриковать обвинение в преступлении, попытавшись "повесить" его на совершено невиновного президента, а когда он отвечает на эту незаконную и предательскую атаку на нашу страну, они называют это воспрепятствованием правосудию?» — написал господин Трамп. Он заявил, что проведенное группой Роберта Мюллера расследование не нашло свидетельств «сговора» с Кремлем и не предъявило ему обвинений в воспрепятствовании правосудию.

«Я полностью оправдан!» — сообщил президент США.

Во время выступления в Конгрессе спецпрокурор Мюллер подтвердил, что следователям действительно не удалось собрать достаточное количество улик, свидетельствующих о совместных действиях членов команды Трампа и представителей Кремля, но уточнил, что «сговор» не является юридическим термином, и поэтому подобное обвинение не рассматривалось.

Он напомнил, что в ходе следствия обвинения были предъявлены 37 физическим лицам и компаниям, в числе которых 12 офицеров российских спецслужб и получившее широкую известность петербургское «Агентство интернет-исследований», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Семь человек, включая и бывшего руководителя избирательного штаба президента Пола Манафорта, признали свою вину и были приговорены к различным срокам наказания.

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По словам спецпрокурора, следственная группа так и не смогла добиться от Дональда Трампа согласия на очное интервью и в итоге получила от него лишь письменные ответы на вопросы. Роберт Мюллер напомнил, что правила Минюста США запрещают предъявлять обвинения в совершении уголовных преступлений действующему президенту. При этом он подчеркнул, что ни в документах следствия, ни в итоговом докладе следственной группы речь не идет «о полном оправдании» главы Белого дома.

«Документы свидетельствуют о том, что президент не был оправдан за те действия, которые он совершал»,— уточнил Роберт Мюллер.

В 448-страничном докладе спецпрокурора упоминается более десяти эпизодов, в ходе которых президент США пытался помешать проведению «российского расследования». Как подчеркнул господин Мюллер, действующий глава Белого дома может быть привлечен к ответственности за эти действия после завершения президентского срока. «То есть вы можете привлечь президента к уголовной ответственности после того, как он оставит свой пост?» — спросил конгрессмен-республиканец Кен Бак. «Да»,— коротко ответил бывший спецпрокурор.

Отвечая на вопрос члена Палаты представителей Зои Лофгрен, кому, по его мнению, должны были помочь действия России в ходе избирательной кампании 2016 года, господин Мюллер не стал скрывать своего удивления.

«Разумеется, Трампу»,— сообщил он.

Кирилл Белянинов, Вашингтон