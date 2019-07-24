Россия за самолеты не извинялась Южная Корея представит свою версию инцидента с нарушением границы

Минобороны Южной Кореи планирует 25 июля провести встречу с представителями РФ, на которой намерено представить свою версию происшедшего вчера над Японским морем инцидента с участием российских и корейских самолетов. Ни одно из российских ведомств, впрочем, факт переговоров пока не подтвердило. Одновременно с этим южнокорейские СМИ распространили информацию о принесении представителем Москвы «глубочайших извинений» в связи с якобы происшедшим нарушением воздушного пространства Южной Кореи российским самолетом. Эти слухи уже опровергло посольство РФ в стране. Собеседник “Ъ” в МИД РФ считает, что такой шаг корейской стороны был попыткой замять конфликт, невыгодный президенту республики Мун Чжэ Ину на фоне ухудшения диалога с Токио.

25 июля Россия и Южная Корея проведут в Сеуле переговоры о вчерашнем воздушном инциденте над Японским морем, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап». На этой встрече корейское Минобороны представит свои материалы по якобы имевшему место нарушению российским военным самолетом А-50У воздушного пространства Южной Кореи в районе острова Токто. Подтверждения информации о встрече из МИД РФ или Минобороны РФ пока не поступало.

Напомним, инцидент произошел вчера утром в ходе первого совместного российско-китайского воздушного патрулирования Японского и Восточно-Китайского морей. Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У около 9 утра по местному времени дважды якобы вторгся в воздушное пространство Южной Кореи.

Поднятые на перехват южнокорейские истребители F-15K и KF-16 якобы произвели 360 предупредительных выстрелов и выпустили 20 сигнальных ракет в направлении российского самолета.

Претензии о нарушении воздушного пространства Москва получила одновременно из Сеула и Токио, так как остров Токто (Такэсима) — спорная территория между Южной Кореей и Японией. Москва отрицает как факт нарушения границы, так и факт стрельбы южнокорейских самолетов.

Также утром южнокорейские СМИ распространили заявление Юн Ду Хана, пресс-секретаря президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, о том, что военный атташе РФ якобы принес «глубочайшие извинения» за инцидент с самолетом. По их информации, россияне признали, что воздушное пространство было нарушено в связи с возникшими техническими неполадками А-50У.

Российское посольство в Южной Корее уже опровергло эту информацию. Более того, южнокорейское военное ведомство подтвердило, что получило официальное заявление РФ, в котором Москва, наоборот, обвинила корейские истребители в «воздушном хулиганстве» и создании опасной ситуации для российского самолета.

По мнению источника “Ъ” в МИД РФ, это заявление пресс-секретаря президента было сделано в попытке замять конфликтную ситуацию.

Президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину «невыгодно портить отношения с Россией и Китаем на фоне обострения диалога с Японией», считает собеседник “Ъ”. Напомним, что между Сеулом и Токио в настоящий момент разгорается небольшая торговая война, связанная со спором вокруг компенсаций жертвам Второй мировой войны.

Собеседник “Ъ” также предположил, что своими маневрами российские самолеты могли пытаться «вскрыть ежа»: заставить отреагировать южнокорейскую систему ПВО, чтобы она таким образом выдала свое местоположение. Он также предположил, что действия южнокорейской авиации и последующие обвинения в адрес России были скоординированы между Сеулом и Вашингтоном.

Александра Фокина