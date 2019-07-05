Вся китайская рать

Летательные аппараты нового поколения

Гиперзвуковые летательные аппараты

Разработка гиперзвуковых технологий сегодня — передний край науки, и в соревнование здесь активно вовлечены Россия, США, КНР, Индия. Пока единственное государство, на вооружении которого официально стоит гиперзвуковое оружие, — Россия, о чем стало известно в ходе послания Федеральному собранию Владимира Путина в марте 2018 года. Он, напомним, объявил о наличии в армии РФ сверхзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал». Позднее было объявлено о принятии на вооружение еще одного комплекса — «Авангард», представляющего собой межконтинентальную баллистическую ракету с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Подобный аппарат способен эффективно преодолеть вражеские системы ПВО и ПРО и может нанести разоружающий удар по военной инфраструктуре и ядерным силам противника.

Гиперзвуковым считается аппарат, способный развивать скорость свыше 5 Махов, двигаясь при этом по сложной небаллистической траектории. Это может быть как самолет, так и ракета. Гиперзвуковой летательный аппарат может разгоняться до столь высокой скорости при помощи ракеты-носителя («Авангард») или собственного ракетного двигателя («Кинжал»). Подобные гиперзвуковые глайдеры представляют собой более простые варианты гиперзвукового оружия. Самым сложным видом таких аппаратов являются гиперзвуковые волнолеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (в России, в частности, проходят испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон»). Главное отличие гиперзвуковых самолетов с таким двигателем от баллистических ракет — использование ими в качестве окислителя атмосферного воздуха, а не окислителя в баке (и, соответственно, наличие воздухозаборников). Такие аппараты отличаются наибольшей маневренностью и дальностью при меньших габаритах комплекса.

Исследованиями гиперзвука в Китае занимаются Национальный университет оборонных технологий, Харбинский технологический институт, Северо-западный политехнический университет, Университет инженерии ВВС и Китайский университет аэронавтики и космонавтики и др. Есть данные о практическом применении результатов компьютерных симуляций, в подготовке которых участвовала корпорация CASIC, Китайский аэрокосмический центр инженерного консультирования, Академия ракетных технологий воздушного базирования КНР и в/ч 92493 (тренировочно-испытательная база ВМФ НОАК).

Гиперзвуковые глайдеры

Китай активно проводит испытания гиперзвуковых маневрирующих глайдеров — боевых блоков, которые запускаются в атмосферу с помощью ступеней баллистических ракет. С 2014 года прошли испытания гиперзвуковых маневрирующих блоков-глайдеров, которые выводились в атмосферу при помощи ракет DF-21 или DF-17. В 2017 году прошло два тестовых запуска. Дальность полета составила 1400 км. Сообщалось, что глайдер отсоединился от носителя на высоте 60 км при возвращении ракеты в атмосферу. Он пролетел 11 минут и успешно поразил цель на полигоне Чэрчэнь в Синьцзяне с точностью до нескольких метров. Ключевая задача для подобных аппаратов на сегодняшний день — сохранить управляемость при полете на запредельных скоростях, ведь это должно помочь преодолеть противоракетную защиту противника.

Гиперзвуковой волнолет

В августе 2018 года CASC объявила об успешном испытании свей передовой разработки, гиперзвукового волнолета XingKong-2. Это устройство выводится в атмосферу с помощью баллистической ракеты и ускоряется за счет импульса от ударной волны при прохождении звукового барьера. С тех пор китайские СМИ писали о XingKong как возможной базе для китайской гиперзвуковой крылатой ракеты корабельного базирования. Аппарат способен нести как ядерное, так и обычное вооружение. Эксперты полагают, что до принятия его на вооружение пройдет еще минимум 3–5 лет.

Гиперзвуковые беспилотники

В КНР осуществляются проекты гиперзвуковых беспилотников. К таковым относится сверхманевренный гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат AnJian. Фотографии его полноразмерного макета появились только в июне 2018 года. AnJian разработан AVIC совместно с Шэньянским аэрокосмическим институтом. Эффектный вытянутый корпус аэродинамической схемы «утка», сверхзвуковой DSI-воздухозаборник, стелс-сопло и особые стелс-контейнеры для ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» привлекли внимание обозревателей еще в далеком 2006 году — когда был представлен в Чжухае как макет. Также известно о существовании гиперзвукового БПЛА компании TCS, способного подниматься на высоту до 30 км, имеющего плоскую форму и аэродинамическую схему с несущим корпусом.

Космолеты и космопланы

В Китае существует ряд проектов гиперзвуковых самолетов, в том числе с возможностью выхода в ближний космос, в частности, аналог американского Lockheed Martin SR-72. Весной 2017 года китайцы объявили, что планируют создать гиперзвуковой двигатель комбинированного цикла (т. е. способный работать как на гиперзвуковых скоростях, так и на более низких, сверзвуковых и даже дозвуковых скоростях), который сможет отправить летательный аппарат в тестовый полет в 2025 году. В 2014 году в китайских СМИ также появились фотографии проекта атмосферного и космического гиперзвукового летательного аппарата, способного развивать скорость в 5 Махов. Функции данного аппарата — разведка и нанесение быстрых ударов, включая противоспутниковую борьбу.

Идея создания космопланов не нова, кораблями этого типа являются не только закрытые проекты советского «Бурана» и американского Shuttle, но и действующий американский орбитальный аппарат Boeing X-37B. Один из китайских проектов космолета, способного вывести груз на орбиту и вернуться на аэродром, называется TengYun. Разработчик аппарата — Третья академия CASIC. Срок реализации проекта — 2030 год. Предположительно, аппарат сможет не просто доставлять на орбиту грузы и людей, но и нести ударно-разведывательную военную аппаратуру, уничтожать вражеские летательные аппараты, ракеты, спутники и пр., наносить прицельные удары по наземным объектам.

Базовая часть системы — беспилотный космолет с воздушно-реактивным двигателем с соплом и использованием водородного топлива, планируемая скорость которого будет достигать 6 Махов. Его задача — вывести на орбиту многоразовый космоплан, способный нести две тонны груза или пять человек экипажа.