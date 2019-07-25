«Будущее» становится менее туманным

Группа компаний (ГК) «Регион» структурирует свои пенсионные активы. В результате у группы может сформироваться контур, похожий на универсальный банк: НПФ «Будущее» сконцентрируется на розничных продажах, НПФ «Нефтегарант» — на корпоративных клиентах, а фонд «Традиция» — на премиальных. Следующим шагом со стороны «Региона» как обладателя всех лицензий на финансовом рынке стало бы предложение комбинированных продуктов с пенсионной составляющей, полагают эксперты.

ГК «Регион» консолидирует пенсионные фонды, принадлежащие ранее финансовой группе (ФГ) «Будущее». «Мы приняли окончательное решение на вхождение в этот актив»,— рассказал на пресс-конференции председатель совета директоров ИК «Регион» Сергей Менжинский. В настоящее время инвесткомпания «Ленинградское адажио» бенефициара ГК Сергея Сударикова владеет фондами «Социальное развитие», «Образование» и чуть более 50% НПФ «Будущее» (см. “Ъ” от 30 декабря 2018 года). Оставшаяся доля этого фонда, а также 99,9% НПФ «Телеком-союз» принадлежит ФГ «Будущее».

Ранее «Ленинградское адажио» уже стала владельцем 66,6% ФГ «Будущее». В июле этого года компания направила на согласование в ЦБ оферту миноритариям на выкуп оставшихся 33,4% акций. Как пояснил господин Менжинский, ориентировочно оферта будет в конце июля. Если «Ленинградское адажио» соберет в результате оферты более 95% акций ФГ, то сможет выкупить оставшиеся акции без согласия миноритариев (см. “Ъ” от 11 марта), одним из которых с долей в 0,0044% является бывший мажоритарный акционер ФГ «Будущее» Борис Минц.

По словам заместителя гендиректора ИК «Регион» Галины Морозовой, курирующей пенсионный бизнес группы компаний, в зоне ее ответственности находятся, помимо названных фондов, также НПФ «Нефтегарант», 13,8% которого контролируется ГК. По ее словам, наиболее вероятный вариант — вливание небольших фондов «Социальное развитие» и «Образование» в «Нефтегарант», в котором формируется корпоративная пенсионная программа нефтяной компании «Роснефть». Причина в том, что в «Социальном развитии» и «Образовании» «высокая концентрация клиентов юридических лиц» и все их обязательства по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) «основаны на корпоративных программах». «В НПФ "Будущее" при потенциальном присоединении к нему этих двух фондов придется набирать еще одну команду, которая будет специализироваться на корпоративных программах, а это редкие специалисты»,— заявила госпожа Морозова. При этом в отношении НПФ «Телеком-союз», который также специализируется на корпоративных программах (на взносы от «Почты России» приходится более 95% от всех взносов, поступающих в фонд), «конкретных решений пока нет».

Борис Минц, бенефициар ФГ «Будущее», в интервью РБК ТВ, июнь 2016 года Для многих очень непривычно то, что НПФ управляются частными компаниями. Существует какое-то странное недоверие к этому

НПФ «Будущее» после его оздоровления (сейчас фонд проходит ребалансировку портфеля и возможна его докапитализация), автоматизации и стандартизации процессов намеревается выйти на розничный рынок и предлагать индивидуальные пенсионные планы (ИПП). На прежнем месте работы в НПФ Сбербанка госпоже Морозовой удалось добиться рекордных для пенсионного рынка продаж ИПП, однако тогда основным источником привлечения была одна из крупнейших в России сетей материнского банка (см. “Ъ” от 16 января 2018 года). «ИПП начнем продавать сначала онлайн»,— заявляет она о планах «Будущего». Впрочем, по словам господина Менжинского, возможно подключение к продажам и банковских сетей, включая МКБ, принадлежащий партнеру ГК «Регион» концерну «Россиум» (см. “Ъ” от 10 июня). Однако несмотря на то, что «Нефтегарант» будет концентрироваться на КПП, он также «будет выходить на рынок», заявили в ГК.

«Регион» планирует развивать и немассовые пенсионные продукты. С этой целью группа использует небольшой НПФ «Традиция». «Это "бутиковый" фонд, ориентированный на индивидуальную работу с клиентами. Каждая программа в нем — это, по сути, отдельная (пенсионная.— “Ъ”) схема. Их нельзя поставить на поток и сделать массовыми, на которых будет специализироваться НПФ "Будущее"»,— заявила госпожа Морозова.

«ГК "Регион" в своей пенсионной ипостаси, по сути, идет по стопам развитого банковского бизнеса, где есть четкое разделение корпоративного, розничного блоков и блока обслуживания премиальных клиентов»,— говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. Правда, сделано это, видимо, будет на основании трех лицензий. Впрочем, в ГК не исключают возвращения к вопросу об объединении всего пенсионного бизнеса в один НПФ в перспективе трех-четырех лет. «Логичным следующим шагом со стороны "Региона", как одного из немногих обладателей всех лицензий на финансовом рынке, также было бы предложение своим клиентам комплексного финансового продукта, включающего пенсионную составляющую»,— полагает господин Околеснов.

Илья Усов