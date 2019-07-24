Уральские мусульмане заявили о строительстве районной мечети

Представители мусульманского сообщества настаивают на необходимости строительства соборной мечети в Екатеринбурге. Председатель религиозной организации «Духовное управление мусульман Свердловской области» (Уральский Мухтасибат) имам-мухтасиб Артур Мухутдинов подтвердил “Ъ-Урал”, планы по строительству новой мечети вблизи Таганского ряда.

«Да, мы планируем строительство мечети на этом участке. Это будет районная средняя мечеть вместимостью от 1 до 2 тыс. человек. Председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин принял решение о том, что будет принимать участие в поиске спонсоров. Строительство рассчитывается окончить к Универсиаде-2020»,— пояснил господин Мухутдинов. Как уточнил имам, районная мечеть не сможет заменить Соборную мечеть, которую планировали построить на берегу Исети в центре Екатеринбурга вместе с площадью мира и согласия. «Мы нуждаемся в Соборной мечети, которая бы объединила все районные мечети. Соборная мечеть должна быть в центре, должна вписываться в архитектуру города, стать его украшением, как, например, Московская соборная мечеть»,— пояснил господин Мухутдинов.

В Екатеринбурге соборную мечеть планировалось построить еще в 2006 году. Тогда под ее строительство власти зарезервировали земельный участок на берегу реки Исеть, там планировалось создать Площадь мира и согласия трех мировых религий: христианства, иудаизма и ислама. В 2007 году экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель заложил первый камень мечети, но строительство не продолжилось. Сейчас на этом месте расположена временная мечеть «Нур-Усман». Рядом УГМК планирует возвести ледовую арену для ХК «Автомобилист».

О том, как мусульмане вступили в дискуссию о культовых зданиях в Екатеринбурге — в материале «Мечеть не вредно»