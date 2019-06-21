Мечеть не вредно

Мусульмане Свердловской области записали видеообращение к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором попросили построить соборную мечеть в Екатеринбурге. Напомним, в Екатеринбурге продолжается дискуссия о месте строительства православного собора Св. Екатерины: город готовится к опросу жителей после того, как в мае столкновения сторонников и противников строительства храма в сквере у Театра драмы потребовали вмешательства полиции. В Духовном управлении мусульман Екатеринбургской области заявили о провокационном характере требований тех представителей мусульманской общины, которые настаивают на конкретной площадке для строительства мечети. Господин Путин, ранее предложивший провести в городе опрос о месте строительства православного храма, не касался во время прямой линии ни полемики вокруг его возведения, ни в целом конфессиональных вопросов.

Видеообращение уральских мусульман к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой построить мечеть в Екатеринбурге появилось в сети в день президентской прямой линии. «В городе с населением 1,5 млн человек, где каждый пятый — мусульманин, мы до сих пор не имеем собственной соборной мечети. Учитывая сближение России со странами Ближнего Востока, власти могли бы воспользоваться возможностью показать, что Екатеринбург открыт для представителей любых религий»,— говорится в обращении. Представители мусульманского сообщества отметили, что «вопрос строительства мечетей сегодня зачастую становится камнем преткновения в диалоге с властями».

Строительство соборной мечети в Екатеринбурге было запланировано на 2006 год. Власти зарезервировали земельный участок на берегу реки Исеть под строительство площади мира и согласия трех мировых религий: христианства, иудаизма и ислама. В 2007 году экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель заложил первый камень мечети, но строительство не продолжилось. Сейчас на этом месте расположена временная мечеть «Нур-Усман». Рядом УГМК планирует возвести ледовую арену для ХК «Автомобилист». В мае Духовное управление мусульман Свердловской области направило письмо к полпреду УрФО Николаю Цуканову, свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому, в котором, в частности, говорилось, что «площадь земельного участка позволяет построить и ледовую арену, и соборную мечеть при наличии доброй воли властей различных уровней и инвесторов». Письмо было направлено на фоне протестов в Екатеринбурге: как сообщал “Ъ”, с 13 по 16 мая противостояние противников и сторонников строительства храма Св. Екатерины в сквере около Театра драмы потребовало вмешательства полиции, были задержаны около 100 человек, из которых 30 получили административный арест. Конфликт удалось погасить после предложения Владимира Путина провести опрос мнения горожан о наиболее предпочтительной площадке для строительства. В шорт-лист, который мэрия планирует выставить на общегородское голосование в сентябре, вошли шесть территорий. Несколько дней назад Екатеринбургская епархия окончательно отказалась от идеи строить храм в сквере, пояснив, что не желает «давать диаволу возможность разбудить древнего демона гражданской междоусобицы». Возведение храма начнется не ранее конца 2020 года. Инвесторы, среди которых УГМК и РМК, рассчитывали закончить строительство к юбилею города в 2023 году.

Председатель ДУМ Свердловской области муфтий Абдуль-Куддусс полагает, что строительство мечети осложнено позициями некоторых групп внутри мусульманского сообщества. «Еще в мае власти показали, что готовы к диалогу,— заявил он.— Но некоторые представители настаивают на возведении объекта именно на площадке, где сегодня запланировано строительство ледовой арены». Господин Абдуль-Куддусс не исключил, что такая позиция носит провокационный характер. При этом он считает, что в Екатеринбурге может потребоваться до десятка мечетей, чтобы удовлетворить потребности верующих.

Вопрос уральских мусульман в эфире прямой линии не прозвучал. Президент не касался полемики вокруг строительства культовых объектов в Екатеринбурге и вообще конфессиональных вопросов. В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что к ним обращений по поводу строительства мечети не поступало: «Мы не в курсе ситуации. Если обращение поступит к нам, мы его рассмотрим».

Дарья Соколова, Екатеринбург