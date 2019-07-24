«Рольф» избрал новым председателем совета директоров Игоря Малярова

По итогам заседания совета директоров автодилера «Рольф» его председателем был назначен Игорь Маляров, а его заместителем Екатерина Колмакова, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации. Ранее общее собрание акционеров «Рольфа» исключило из совета директоров фигурантов уголовного дела о выводе средств за рубеж основателя компании Сергея Петрова и директора департамента развития бизнеса Анатолия Кайро.

Игорь Маляров ранее был владельцем «Пеликан-авто», а сейчас занимает должность советника по стратегическому развитию. Екатерина Колмакова возглавляла Delance Ltd — кипрскую структуру, через которую «Рольф» контролирует семья господина Петрова.

27 июня стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова (находится за границей). В офисах «Рольфа» прошли обыски. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. 28 июня под домашний арест заключили Анатолия Кайро.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «По делу “Рольфа” ответил следователь Скирденко».