С правом ношения лука и колчана

Госдума приняла законопроект, легализующий в России охоту с луками и арбалетами, которая была запрещена более 30 лет. Приобретать их смогут граждане при наличии охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия. При этом луки и арбалеты необходимо поставить на учет в Росгвардии. Авторы документа указывают, что в стране владеют луками сотни тысяч граждан, поправки позволят обеспечить контроль за их оборотом и будут способствовать повышению «имиджа России как великой охотничьей державы». Эксперты в этом сомневаются.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, легализующий охоту с луком и арбалетом. Сейчас охотникам запрещается пользоваться оружием, которое не отнесено в соответствии с федеральным законом «Об оружии» к охотничьему. Луки можно использовать лишь для занятий спортом, соблюдая требования их хранения на спортивном объекте.

По данным Федеральной таможенной службы, последние пять лет в страну ежегодно ввозится около 200 тыс. луков и арбалетов на сумму примерно 60 млн руб.

Но они не регистрируются и не контролируются Росгвардией, которой были переданы соответствующие полномочия, отмечается в пояснительной записке. Единственным критерием отнесения луков и арбалетов к гражданскому оружию является сила дуги (значение, измеряемое при изгибании), которая составляет более 27 кгс для луков и более 43 кгс для арбалетов, но при этом увеличить их поражающую силу очень легко, указывают авторы законопроекта (кгс — килограмм-сила, единица силы в системе МКГСС, эквивалентна приблизительно 10 ньютонам). Во многих городах действуют тиры, приспособленные для стрельбы из лука, говорится в документе: «Владельцы луков тренируются, участвуют в различных спортивных соревнованиях, объединяются в клубы и общественные организации. При этом многие российские владельцы луков участвуют в организации и проведении охоты за рубежом».

Стоит отметить, что в первоначальном варианте авторы законопроекта депутаты Эрнест Валеев и Владислав Резник к охотничьему оружию хотели приравнять исключительно луки. В пояснительной записке даже отмечалось, что «в отличие от арбалетов использование луков в качестве охотничьего оружия требует развития специальных физических навыков и умений у охотников, а технические характеристики луков гарантируют их более безопасное применение». В рамках поправок ко второму чтению действие законопроекта распространилось и на арбалеты.

Авторы законопроекта выражают надежду, что это будет способствовать повышению «имиджа России как великой охотничьей державы».

Приобретать охотничьи луки и арбалеты можно будет при наличии охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия. По словам авторов законопроекта, на лучников и арбалетчиков будут распространяться все требования об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. В частности, они должны будут проходить химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотических средств. В течение двух недель после покупки луки необходимо поставить на учет в Росгвардии.

«Сейчас действительно есть небольшое количество людей, которые используют этот вид оружия нелегально,— его ценят за бесшумность,— заявил “Ъ” руководитель программы по сохранению биоразнообразия фонда дикой природы WWF Владимир Кревер.— Важно понимать, что лук и арбалет — это не игрушки, а боевое оружие, поэтому логично и правильно, что вводится ограничение на его хранение и распространение».

Ранее собеседники “Ъ” заявляли, что расширение списка легальных способов охоты автоматически приводит к увеличению браконьерства. По их словам, подобные виды бесшумного оружия контролировать намного сложнее. Впрочем, по мнению президента Росохотрыболовсоюза Татьяны Арамилевой, уровень браконьерства из-за принятия этого законопроекта не увеличится: «Это элитный вид спорта, который требует профессиональной подготовки». С ней соглашается вице-президент Европейской ассоциации охоты с луком Сергей Бешенцев: «Владение луком и арбалетом — очень сложный навык, который необходимо постоянно совершенствовать и практиковать. Браконьеры же используют более легкие способы добычи, такие как, например, поимка животного петлей». Он также обращает внимание, что данный законопроект регулирует луки от 60 фунтов и выше (от 27 кгс согласно российской системе измерения), на спортсменов-лучников, которые используют луки с меньшей силой натяжения, он не распространяется.

Сергей Бешенцев признает, что «дикая» Россия (Чукотка, Дальний Восток, Русский Север) привлекательна для европейских и американских охотников.

«Только в Америке охотников-лучников порядка 6 млн человек, в России же количество всех охотников не дойдет до этой отметки. В связи с этим, конечно, встанет вопрос о регулировании ввоза оружия в страну».

Биолог-охотовед Валерий Кузенков считает, что закон, напротив, не будет способствовать развитию охоты из лука: «Теперь охотникам придется идти за справками медицинскими и регистрировать луки в Росгвардии. Не пойдет просто никто, автоматически эти люди станут нелегалами и браконьерами. Вот, например, в селе Костромской области нет нарколога, а в соседнем районе он ушел в отпуск. А егерь говорит: "Дай денег да стреляй сколько хочешь, все равно никого нет". И что выберет лучник?» Кроме того, господин Кузенков обращает внимание, что закон не нормирует стрелы для орудий.

Анна Васильева, Анастасия Московкина