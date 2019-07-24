СМИ: Apple представит три новых iPhone в 2019 году

Американская корпорация Apple на своей презентации в сентябре представит три новые версии своих смартфонов iPhone, сообщает 9to5Mac со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, новые смартфоны будут оснащены чипом A13, известным под кодовым названием Cebu. У смартфонов по-прежнему будет разъем Lighting, а не USB-C, как предполагалось после перехода на них моделей iPad Pro в прошлом году. Все три новых iPhone будут иметь то же разрешение экрана, что и их предшественники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Смартфоны получат технологию Taptic Engine, заменяющую 3D Touch, которая добавляет чувствительность к давлению на дисплей. В прошлом году Apple уже пробовала отказаться от технологии на iPhone XR в пользу Haptic Touch, чтобы разместить на нем большой дисплей, почти без рамки.

Ранее Bloomberg сообщал, что по крайней мере у одного из смартфонов в новой линейке iPhone будет три камеры на задней панели. В отчете 9to5Mac также говорится, что у преемников iPhone XS и XS Max будет три задние камеры, включая широкоугольный объектив. Также появится новая функция Smart Frame, которая улучшит работу с перспективой и кадрированием после того, как снимок уже сделан. Фронтальная камера на новом iPhone будет поддерживать замедленную запись со скоростью 120 кадров в секунду.

В январе этого года The Wall Street Journal также сообщал о планируемых трех смартфонах Apple в 2019 году. Новые устройства могут получить названия iPhone XI Max (придет на смену iPhone XS Max), iPhone XI (на смену iPhone XS) и iPhone XR2019. Тогда сообщалось, что iPhone XI Max оснастят самым большим в линейке OLED-экраном, в камере будет три модуля, один из которых получит сверхширокоугольный объектив. iPhone XI также получит OLED-экран. iPhone XR2019 будет оснащен LCD-дисплеем и двойной камерой.

Евгений Федуненко