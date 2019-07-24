В Петербург прибыл ракетный эсминец ВМС Китая «Си Ань»

В среду, 24 июля, в Петербург прибыл ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Си Ань». Эсминец пришвартовался у набережной Лейтенанта Шмидта, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В ходе визита китайские военные моряки совместно с экипажем индийского фрегата «Таркаш», который прибудет в Петербург 25 июля, посетят крейсер «Аврора» и возложат цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. В воскресенье, 28 июля, эсминец «Си Ань» и фрегат «Таркаш» примут участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что всего в военно-морском параде в День ВМФ в Петербурге будут участвовать 43 боевых корабля.