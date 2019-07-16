В военно-морском параде в День ВМФ в Петербурге будут участвовать 43 боевых корабля

В военно-морском параде в День ВМФ в Петербурге 28 июля будут участвовать 43 боевых корабля. Об этом заявил глава Миноброны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в параде также будут задействованы 41 воздушное судно и более 4 тыс. военнослужащих и юнармейцев. В этот же день военно-морские парады будут проведены в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани и сирийском порту Тартус, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что Главный Военно-морской парад в Петербурге в 2019 году пройдет в более крупном формате. К нему подготовят дополнительные зрелищные эпизоды с участием новейшей военной техники.

Год назад в параде, который одновременно проводился в акватории Невы и в фарватере Кронштадта, принимали участие 41 боевой корабль, 38 вертолетов и самолетов и более четырех тысяч военнослужащих.