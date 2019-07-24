«Транснефть» выплатит за загрязнение нефти до $15 за баррель

Совет директоров «Транснефти» согласовал максимальный размер и порядок осуществления выплат грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба». В пресс-релизе компании говорится, что компенсация будет выплачиваться из расчета $15 на баррель некондиционной нефти.

«Грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки»,— подчеркнули в компании.

Напомним, на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу «Дружба», 19 апреля пожаловался «Белнефтехим», после чего белорусская компания приостановила транзит российского сырья в Европу. «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест. В июне адвокат одного из фигурантов дела рассказал, что число подозреваемых по делу о загрязнении нефти в «Дружбе» увеличилось до 13 человек.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Нефть попала в недобычную ситуацию».