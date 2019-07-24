Посольство КНДР заявило, что задержанное российское судно шло под флагом Южной Кореи

Представитель посольства КНДР в Москве рассказал ТАСС, что задержанное пограничниками КНДР судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании шло под южнокорейским флагом. Как сообщал “Ъ”, на борту судна были 15 граждан России и два — Южной Кореи.

«Капитан признал, что было нарушение территориальных вод. Сейчас наши пограничники проводят проверку»,— сказал собеседник агентства. Он предположил, что, «учитывая хорошие отношения между Россией и КНДР», судно может быть отпущено после завершения проверки.

Напомним, российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» пограничники Северной Кореи задержали в ночь на 17 июля. Как заявили в КНДР, судно задержали за «нарушение правил въезда и пребывания» на территории страны.

Подробнее — в материале “Ъ” «КНДР задержала российское судно с 17 моряками».