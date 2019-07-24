11% москвичей готовы принять участие в протестах в связи с выборами в Мосгордуму

10,9% москвичей готовы поддержать или принять участие в протестах в связи с выборами депутатов Мосгордумы, говорится в исследовании фонда «Петербургская политика» (есть в распоряжении “Ъ”). Такой же процент горожан планирует проголосовать за независимого кандидата.

Симпатизируют протестам, но не готовы в них участвовать 20,3% жителей столицы. Таким образом, москвичей, поддерживающих протест, оказалось 31,2% против 31,6% его противников. Безразличных к мероприятиям — 19%.

Кроме того, 16,3% опрошенных ответили утвердительно на вопрос: «Считаете ли вы, что выборы пройдут с нарушениями?» Незначительные нарушения прогнозируют 36% москвичей, выборы без нарушений — 24,4%. Только 3,2% жителей города это не беспокоит.

На вопрос о том, кто виноват в том, что некоторые кандидаты получили отказ в регистрации на выборах в МГД, большинство опрошенных назвали причиной самих кандидатов, «нарушивших правила ведения избирательной кампании» (21%).

Социологи обращают внимание на высокую информированность жителей о проходящей кампании по выборам депутатов Мосгордумы: почти 60% планируют принять участие в голосовании, а о проведении выборов знают почти 79%. Согласно данным исследования, за кандидата от «Единой России» хотят проголосовать 13%, за независимого кандидата — 10,9%, за представителя КПРФ — 6,4%, за представителя ЛДПР — 2,1%, за представителя «Яблока» — 2%.

Также «Петербургская политика» отмечает «высокий уровень удовлетворенности» текущей ситуацией в Москве. 56% респондентов считают, что город изменился к лучшему, а работой мэра Сергея Собянина удовлетворены 65% жителей.

Опрос проходил с 20 по 22 июля. Фонд «Петербургская политика» опросил 1,2 тыс. москвичей.

Подробнее об исследовании — в материале “Ъ” «Москвичи осведомлены о выборах и предвыборных протестах».