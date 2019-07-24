Москвичи осведомлены о выборах и предвыборных протестах

В распоряжении “Ъ” оказались результаты исследования, которое с 20 по 22 июля фонд «Петербургская политика» провел в Москве. Социологи опросили 1,2 тыс. москвичей, чтобы «выяснить социальное самочувствие, оценить деятельность действующего мэра, а также получить оценки прошедших протестных акций в столице».

Прежде всего в фонде констатируют «высокий уровень удовлетворенности» текущей ситуацией в городе: «изменения в городе к лучшему фиксируют более половины респондентов (56%)». А удовлетворение работой мэра Сергея Собянина и того выше — его проявляют 65% жителей.

Социологи обращают внимание на высокую информированность жителей о проходящей кампании по выборам депутатов Мосгордумы: знают об этом почти 79% респондентов, а почти 60% предполагают принять участие в голосовании 8 сентября. «Также большинство жителей Москвы (58,5%) знают или слышали об акциях протеста, которые были инициированы оппозицией в связи с нерегистрацией некоторых кандидатов»,— рассказали в фонде «Петербургская политика». Поддерживают или готовы принять в них участие 10,9% москвичей. Симпатизируют, но не готовы участвовать — 20,3%. Таким образом, поддерживающих предвыборный протест в Москве примерно поровну с его противниками (31,6%). Безразличных к политическим процессам — 19%.

На вопрос: «Считаете ли вы, что выборы пройдут с нарушениями?» — утвердительно ответили 16,3% респондентов. Незначительные нарушения прогнозируют 36% москвичей. При этом тех, кто ожидает выборы без нарушений, меньше — 24,4%. Не волнует это только 3,2% москвичей.

«Отвечая на вопрос, кто виноват в том, что некоторые кандидаты получили отказ в регистрации на выборах в МГД, наиболее распространенной причиной респонденты назвали "сами кандидаты, нарушившие правила ведения избирательной кампании" — 21%,— говорят в фонде.— Также среди других причин назывались недобросовестные сборщики подписей (3,5%), работа штабов кандидатов (3,7%) и проблемы, связанные с организацией работы избирательными комиссиями (8,4%)».

На вопрос, за кандидата от какой партии они отдадут свой голос на выборах в МГД, москвичи ответили, что проголосуют за независимого кандидата (10,9%), представителя партий ЛДПР (2,1%), КПРФ (6,4%), «Яблоко» (2%). Таким образом, эти политические силы в сумме получили предварительную поддержку 21,4% опрошенных. За кандидата от «Единой России» готовы проголосовать 13%.

Иван Тяжлов