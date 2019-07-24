Правительство хочет разрешить вырубку леса на Байкале для расширения БАМа

Правительство разработало поправки к закону «Об охране озера Байкал», которыми предлагается разрешить «Российским железным дорогам» (РЖД) массовые вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Как рассказал РБК представитель Минприроды, законопроект разработан во исполнение поручения президента для реализации проекта модернизации БАМа и Транссиба. Подлинность документа в ведомстве подтвердили. Собеседник издания уточнил, что конкретные объемы и виды работ определятся после прохождения государственных экспертиз.

По информации РБК, вырубку лесных насаждений могут разрешить в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Получить разрешение можно будет до 1 января 2024, «если нет других вариантов размещения объектов расширения инфраструктуры БАМа и Транссиба».

«Для увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба необходимы модернизация и расширение отдельных объектов инфраструктуры, проведение работ вдоль полосы отвода существующих железных дорог, для чего требуются изменения в федеральный закон "Об охране озера Байкал"»,— подчеркнул в беседе с изданием представитель РЖД. Он отметил, что работы будут проводиться только при отсутствии других вариантов размещения и вне границ особо охраняемых природных территорий.

Напомним, по информации “Ъ”, 11 июля на совещании у вице-премьера Максима Акимова прозвучали опасения, что РЖД не сумеет в срок завершить первый этап модернизации БАМа и Транссиба. В следующем году монополии предстоит ввести более 30 участков, и есть риск не успеть. В РЖД настаивают, что сроки будут соблюдены.

О модернизации БАМа и Транссиба — в материале «Над БАМом сгущаются участки».