«Левада-центр»: самым популярным сериалом у россиян является «Игра престолов»

Самым популярным сериалом у россиян является «Игра престолов» (27%), показал опрос «Левада-центра», результаты которого оказались в распоряжении «Интерфакса». На втором месте — «Шерлок» (25%) , на третьем — «Доктор Хаус» (24%). В пятерку популярных сериалов также вошли «Чернобыль» и «Остаться в живых» (по 22%).

По данным опроса, «Доктора Хауса» чаще смотрели женщины (28% против 20%). «Игра престолов» оказалась более популярной у мужчин (30% против 24%).

Исследование показало, что большинство россиян смотрели хотя бы один зарубежный сериал (62%). Однако 35% их не смотрят вообще. Среди тех, кто ежедневно пользуется интернетом, не смотрит иностранные сериалы 23%, а среди тех, кто не пользуется,— 62%.

Опрос проводился с 27 июня по 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. В нем приняло участие 1608 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах из 50 регионов.

Ранее опрос «Левада-центра» показал, что самой популярной формой досуга у россиян является просмотр фильмов и сериалов. Среди опрошенных 70% заявили, что занимаются этим не реже одного раза в неделю.