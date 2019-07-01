«Левада-центр»: большинство россиян проводят досуг за просмотром фильмов и сериалов

Самое популярное времяпрепровождение у россиян — просмотр фильмов и сериалов, показал опрос «Левада-центра». Не реже одного раза в неделю этим занимаются 76% опрошенных.

На втором месте — встречи с друзьями во дворе и на улице (66%), на третьем — поход в гости к родственникам или общение с ними у себя дома (43%). За ними следуют:

чтение газет и журналов (39%);

чтение художественной литературы (28%);

походы в ресторан, бары и клубы (8%);

походы в кино (5%);

походы в театр, консерваторию, музеи (3%);

походы на концерты любимых групп и исполнителей (2%).

В исследовании отмечается, что в последние годы у россиян не очень популярно чтение художественной литературы: 27% читают книги несколько раз в год, 28% не читают вообще. При этом с 1994 по 2019 год число людей, которые читают каждый день, снизилось с 23% до 14%, каждую неделю — с 26% до 14%.

Реже всего россияне ходят в театры, музеи и на концерты: 55% их не посещали никогда.