Оппозиционного журналиста из Ингушетии обвинили в хранении наркотиков

Следствие предъявило обвинение журналисту оппозиционного ингушского издания «Фортанга» Рашиду Майсигову в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Магомед Аушев.

«Сейчас начальный этап следствия. Назначены экспертизы, по ним будут заключения, не знаю в какие сроки, одна уже готова. Ее сделали в очень короткие сроки. Когда избирали подзащитному меру пресечения, она уже была готова»,— отметил господин Аушев.

По словам адвоката, у защиты нет претензий к работе следствия, однако много нарушений допустили оперативники, которые проводили осмотр дома и задержание журналиста.

«Мы не согласны с заключением его под стражу, потому что оно незаконно по всем параметрам. Оснований для водворения Майсигова в СИЗО никаких не было. Я не вижу причины того, чтобы он там находился»,— сказал Магомед Аушев. Он добавил, что планирует добиваться освобождения журналиста. В четверг, 25 июля, жалобу рассмотрит Верховный суд Ингушетии.

Уполномоченному по правам человека в республике Джамбулат Оздоев сообщил, что к нему обратились родственники журналиста и правозащитники. В частности, представители местного отделения «Мемориала».

Напомним, что в начале июня в Москве задержали корреспондента интернет–издания «Медуза» Ивана Голунова. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков. Дело получило широкий общественный резонанс: в стране прошли массовые акции в поддержку Ивана Голунова. Позже обвинения с журналиста были сняты, и его освободили от уголовной ответственности.

Иван Голунов перед задержанием работал над материалом о похоронном бизнесе в Москве. По одной из версий, фигуранты этой статьи могли угрожать журналисту и инициировать незаконное уголовное преследование. После ареста журналиста к работе над текстом подключились журналисты других изданий.

Подробнее о резонансном деле — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».

О применении «антинаркотической» статьи — в спецпроекте “Ъ”.