«Рождественские встречи» переоценили

“Ъ-Черноземье“ стали известны подробности уголовного дела экс-главы департамента культуры Воронежской области Эмилии Сухочевой, ее брата Алексея Дорохина и бывшей подчиненной Любови Пристинской. Их, а также еще ряд неустановленных лиц СКР подозревает в мошенническом хищении 700 тыс. руб. (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при организации благотворительного вечера «Рождественские встречи» у губернатора Воронежской области в 2019 году. Формально тендеры на 5,5 млн руб. проводила подчиненная департаменту дирекция Платоновского фестиваля искусств, которую возглавляет госпожа Пристинская. Фактически же господин Дорохин выступал в роли импресарио, предполагают источники „Ъ“, знакомые с ходом расследования. По их мнению, в основу дела могли лечь завышенные гонорары артистов, выступавших на балу.

Вчера Эмилия Сухочева, как и другие фигуранты дела, была отпущена следователем под подписку о невыезде. В начале июля она «по собственному желанию» покинула пост руководителя департамента культуры Воронежской области, а на днях следователи сообщили о возбуждении в отношении экс-чиновницы уголовного дела, отметив, что речь идет о «преступной схеме», выявленной в результате совместных действий полиции и управления по профилактике коррупционных нарушений облправительства.

По словам источников “Ъ-Черноземье“ в правоохранительных органах и региональном правительстве, экс-руководителю департамента культуры, ее брату, соучредителю Воронежского духового общества Алексею Дорохину и руководителю дирекции Платоновского фестиваля искусств, бывшей подчиненной госпожи Сухочевой Любови Пристинской вменяется хищение порядка 700 тыс. руб. при организации благотворительного вечера «Рождественские встречи» у губернатора Александра Гусева, который прошел 13 января 2019 года.

Официально СКР имена фигурантов не называет, говоря о «43-летней бывшей сотруднице департамента», «ее 39-летнем родственнике» и «его 48-летнем знакомом». Возраст госпожи Сухочевой, господина Дорохина и госпожи Пристинской совпадает.

Благотворительный вечер, на который приглашают крупных предпринимателей региона, проводится с 2010 года по инициативе экс-губернатора, а сейчас вице-премьера РФ Алексея Гордеева и его супруги Татьяны. Главным событием мероприятия считается аукцион, на котором в качестве лотов выступают произведения искусства, посвященные определенной тематике. В этом году приглашенные бизнесмены помогли собрать для поддержки одаренных детей 78 млн руб., а главным лотом, от Александра Гусева, были билеты в миланский театр «Ла Скала».

Ведущими на мероприятии выступили актеры Анна Снаткина и Максим Матвеев. Развлекали гостей певцы Игорь Саруханов и Евгений Дятлов с музыкальными коллективами, ведущим аукциона был артист Юрий Стоянов. Также на вечере выступил Воронежский академический симфонический оркестр под руководством народного артиста России Владимира Вербицкого. Именно с гонорарами столичных звезд могло быть связано вменяемое госпоже Сухочевой и ее подельникам мошенническое хищение (ч. 3 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы), предположил вчера один из собеседников “Ъ-Черноземье“.

Якобы фигуранты дела завысили стоимость вознаграждений артистам по сравнению с гонорарами прошлых мероприятий (ведущие и артисты на них были другими), а разницу — присвоили. Ее следователи оценили в сумму от 500 до 700 тыс. руб.

Формально тендеры на организацию благотворительного вечера проводила Дирекция Платоновского фестиваля искусств, учредителем которой является департамент культуры. Основная работа этого учреждения — проведение одноименного форума искусств, но также учреждение выступает госзаказчиком и размещает тендеры по мероприятиям, никак не связанным с Платоновфестом (худрук фестиваля Михаил Бычков вчера был недоступен для комментариев) и его творческой частью. «Дирекция была в этой ситуации лишь финансовым оператором, перечислявшим средства по распоряжению департамента», — пояснил один из сотрудников компании на условиях анонимности. Господин Дорохин же по просьбе сестры якобы выступал в роли импресарио, фактически организовывая выступления артистов.

По данным портала госзакупок, гонорар госпожи Снаткиной составил 320 тыс. руб., господина Матвеева — 434,8 тыс. руб., господина Саруханова — 1,1 млн руб., господина Дятлова — 982,8 тыс. руб., господина Стоянова — 654 тыс. руб. Почти у каждого из них, за исключением господина Матвеева, это был самый крупный госконтракт за год (артисты участвуют в них как индивидуальные предприниматели). Всего вместе с контрактами на техническое обеспечение вечера, свет, звук и транспорт были проведены десяток тендеров в сумме на около 5,5 млн руб.

Телефон госпожи Сухочевой вчера был отключен. Связаться с господином Дорохиным не удалось, в воронежской школе искусств №11 имени Носырева, где подозреваемый работает директором, сказали, что он «ушел в отпуск». Связаться с госпожой Пристинской также не удалось. Источник “Ъ-Черноземье“ в ее окружении отметил, что при проведении торгов на благотворительный вечер она «фактически лишь оформляла документы, перечисляя деньги туда и в том объеме, куда указывала Сухачева». Близкий к следствию собеседник “Ъ-Черноземье“ отметил, что силовики допрашивают каждого из фигурантов по отдельности и не дают им координировать показания.

Сергей Калашников, Андрей Цветков