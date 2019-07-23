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Прожиточный минимум в России составил 10 753 рубля

Минтруд определил прожиточный минимум на душу населения за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 руб. Для трудоспособных россиян он составил 11 653 руб., пенсионеров — 8 894 руб., а для детей — 10 585 руб.

По сравнению с четвертым кварталом 2018-го прожиточный минимум вырос в среднем на 400–500 руб. Ранее Минтруд по итогам второго квартала 2019 года предложил повысить прожиточный минимум для трудоспособного населения на 4% — до 12 130 тыс. руб.

О том, как правительство планирует поднять доходы россиян к 2024 году,— в публикации “Ъ” «Уполовинить бедность».

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