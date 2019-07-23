«Дождь»: законопроект об обязательной идентификации e-mail-пользователей не согласован в Кремле

Депутаты Госдумы не готовы поддержать законопроект группы сенаторов во главе с Андреем Клишасом об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона в том виде, в котором он внесен на рассмотрение, рассказали «Дождю» источники в Госдуме. Источник в администрации президента сообщил, что инициатива не была согласована в Кремле и к документу есть вопросы.

Ранее в Mail.ru Group и «МегаФоне» назвали дискриминирующим закон по идентификации e-mail-пользователей, поскольку администрация иностранных почтовых сервисов игнорирует местное законодательство и не несет затрат на их исполнение.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что внесенный в Госдуму законопроект нарушает тайну переписки, Конституцию и технически неисполним. С ним согласен и председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин. По его словам, в тексте документа есть ограничения конституционных прав граждан на тайну переписки.

Напомним, члены Совета федерации внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести ограничения на использование электронной почты. В частности, организаторы сервиса электронной почты должны будут обеспечивать и передачу электронных сообщений только тех пользователей сети, которые «идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ». Авторами документа являются председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и заместители Александр Башкин и Александр Карлин. Они считают, что принятие документа позволит снизить число анонимных сообщений о террористических актах. В проекте отмечается, что принятие закона не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Подробнее об инициативе сенаторов читайте в материале “Ъ” «Пользователей e-mail идентифицируют по телефону».