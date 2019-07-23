В Mail.ru Group и «МегаФоне» назвали дискриминирующим закон по идентификации e-mail-пользователей

Вице-президент и технический директор компании Mail.ru Group Владимир Габриелян считает избыточным законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты. По его словам, такой закон создаст «существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка», поскольку администрация иностранных почтовых сервисов игнорирует местное законодательство и не несет затрат на их исполнение.

В компании «МегаФон» согласны с позицией Mail.ru Group и считают, что новые требования не должны дискриминировать российские сервисы электронной почты по сравнению с иностранными. В то же время в пресс-службе сотового оператора отметили, существует технология Mobile ID по идентификации пользователей, которая проще схемы двухфакторной авторизации со вводом имени и пароля на сайте и подтверждением личности пользователя через код, который он получает по SMS. Сотовые операторы готовы ее внедрить при необходимости, но считают, что законопроект необходимо обсудить со всеми участниками рынка.

Mobile ID — сервис, позволяющий с помощью сим-карты в мобильном телефоне выполнить аутентификацию своей учетной записи, идентификацию пользователя для доступа к электронным услугам, а также использовать его электронно-цифровую подпись в различных сервисах.

В Tele2 пояснили, что инициатива похожа на ограничения для мессенджеров. Реализуемость законопроекта зависит от готовности зарубежных почтовых сервисов сотрудничать с операторами. В компаниях Google, «Яндекс», Rambler Group, МТС и «Вымпелком», отказались комментировать законопроект.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что внесенный в Госдуму законопроект нарушает тайну переписки, Конституцию и технически неисполним.

Напомним, члены Совета федерации внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести ограничения на использование электронной почты. В частности, организаторы сервиса электронной почты должны будут обеспечивать и передачу электронных сообщений только тех пользователей сети, которые «идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ». Авторами документа являются председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и заместители Александр Башкин и Александр Карлин. Они считают, что принятие документа позволит снизить число анонимных сообщений о террористических актах. В проекте отмечается, что принятие закона не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Подробнее об инициативе сенаторов читайте в материале “Ъ” «Пользователей e-mail идентифицируют по телефону».