В Госдуму внесен законопроект об идентификации пользователей электронной почты

Члены Совета федерации (СФ) внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести ограничения на использование электронной почты (email). В частности, организаторы сервиса электронной почты должны будут обеспечивать и передачу электронных сообщений только тех пользователей сети, которые «идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ».

Авторами документа являются председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и заместители Александр Башкин и Александр Карлин. Изменения вносятся в ст. 101 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом организаторы сервиса должны будут обеспечить техническую возможность «отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также ограничению рассылки и передачи сообщений», которые содержат запрещенную для распространения в РФ информацию.

Авторы документа рассчитывают, что его принятие «позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений». В проекте отмечается, что принятие закона не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.